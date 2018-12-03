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      "Олександрія" перемогла "Ворсклу" та скоротила відставання до "Шахтаря": відео голу

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      Ворскла - Олександрія: відео голів та огляд матчу
      Ворскла – Олександрія відео голів / twitter.com/FCO1948

      Центральним матчем 17 туру УПЛ стала зустріч "Ворскли" та "Олександрії". Гостям вдалося здобути мінімальну перемогу завдяки голу забитому ще в першому таймі.

      Ворскла – Олександрія 0:1
      Голи: Ковалець, 4

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      "Олександрія", яка стала відкриттям нового сезону, продовжує відчайдушну боротьбу з київським "Динамо" та навіть "Шахтарем" за лідерство у лізі. Гра проти полтавців – це нагода закріпитися на верхівців таблиці, а також здобути додаткову впевненість. Не проти вставити палиці в колеса команди Володимира Шарана "Ворскла", яка минулого тижня грала в Лізі Європи. Підопічні Василя Сачка у таблиці ділять 5 сходинку з "Маріуполем" та ризикують вилетіти з топ-6. Відтак, обидві команди влаштовувала тільки перемога.

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      Уже на стартових хвилинах гості приголомшили свого суперника. На 4 хвилині Кирило Ковалець отримав м’яч з глибини й, не відчувши спротиву, пробіг декілька метрів та завдав влучного удару здалеку. Богдан Шуст, мабуть, не очікував, що Ковалець наважиться на такий удар, тому не зміг зберегти ворота недоторканими.

      Відеоогляд матчу Ворскла – Олександрія

       

      Пропущений гол серйозно розгнівав господарів, які кинулися відіграватися. Це дозволило "Олександрії" грати на контратаках. "Ворскла" мала декілька хороших нагод, щоб відновити статус-кво, проте воротар Юрій Паньків не підвів своїх партнерів. На перерву команди пішли за рахунку 0:1.

      У другій половині гри "Ворскла" продовжила тиснути на гостей, однак і марнувала свої нагоди відзначитися. "Олександрія" практично після кожної позиційної атаки полтавців вибігала в контратаку. Та спроби обох команд голами не увінчалися. Гості відстояли перевагу здобуту в першому таймі та перемогли 0:1. Тепер відставання "Олександрії" до "Шахтаря" складає 6 очок.

      Нагадаємо, що наступну гру "Олександрія" проведе проти "Львова", а полтавці з "Чорноморцем".

       

      Теги: Спорт Футбол УПЛ ФК Ворскла ФК Олександрія
      Джерело: 24 Канал
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