"Ворскла" перед матчами Ліги Європи посилилася двома бразильцями

Полтавська "Ворскла" перед початком матчів у Лізі Європи підсилилась двома бразильськими легіонерами.

Клуб підписав угоди із захисником Артуром і нападаючим Ніколасом Карекою, повідомляє прес-служба клубу.

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З Артуром підписаний контракт до кінця 2020 року. Склад полтавської команди він поповнив на правах вільного агента, виступаючи перед цим за "Інтернасьонал". У 2018 році захисник виступав в оренді "Бразиль де Пелотас", де провів 5 поєдинків у Серії В.

А ось Кареку "Ворскла" орендувала у "Греміо" на один сезон. Першу частину сезону він провів в оренді у "Оесте", що виступає в другому дивізіоні Бразилії. У шести поєдинках Рікардо забитими м'ячами не відзначився.

Також повідомлялося, що команда Василя Сачка розглядає кандидатури ще двох африканців.

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