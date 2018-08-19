21:51
19 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
21°C
27°C 16°C
  • понеділок
    27°C 18°C
  • вівторок
    29°C 17°C
  • середа
    24°C 16°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ДТП В ПОЛЬЩІ З УКРАЇНЦЯМИ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ СКАСУВАННЯ СПОЛУЧЕННЯ З РОСІЄЮ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Чим залякує генерал, який ніколи не служив. Шагал іде на вибори
Вєсті Кремля
19:20, 18 серпня
Вєсті.UA. Жир. Таємниця нейтралізації Медведчука. Чим Савченко зайняла свої руки
Вєсті.UA
18:22, 18 серпня
Дерибан на Закарпатті: чому 600 селян отримали землю і відмовились від неї в один день
ЦРУ
09:00, 17 серпня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Школа по-радянськи
Згадати все
22:58, 17 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини спорту
ДТП В ПОЛЬЩІ З УКРАЇНЦЯМИ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ СКАСУВАННЯ СПОЛУЧЕННЯ З РОСІЄЮ

"Ворскла" перемогла "Маріуполя" завдяки автоголу на останніх хвилинах матчу

32 Читать новость на русском
"Ворскла" перемагає "Маріуполь" завдяки голу Кулача
"Ворскла" перемагає "Маріуполь" завдяки голу Кулача

Матч у Полтаві між місцевою "Ворсклою" та "Маріуполем" міг закінчитися у нічию. Та все вирішив гол на передостанніх хвилині основного часу.

Ворскла – Маріуполь 2:1
Голи: Кулач, 29, Полегенько, 89 (авт) – Фомін, 21

Читайте також: Ворскла – Маріуполь: відео голів та моментів матчу

"Маріуполь" прибув у Полтаву ще у п’ятницю одразу з Франції, де програв матч у Лізі Європи "Бордо". Команда вирішила не повертатися до Маріуполя. Адже авіасполучення з містом немає, а найближчий аеропорт – у Запоріжжі, від якого треба ще майже 5 годин добиратися автобусом. А потім знову їхати у Запоріжжя, щоб потрапити у неділю на матч проти "Полтави".

Такі "подорожі", а також важкий матч у четвер, виснажив гравців "Маріуполя". Однак команда Бабича дивилася на рівних у грі проти "Ворскли". І навіть першою забила гол. Полегенько уник офсайду, і з флангу навісив у центр на лінію воротарського майданчика, де ніким не прикритий Фомін пробив по воротах Шуста.

Та вже за декілька хвилин рахунок знову був рівним. Гол-красень забив Кулач. Він пробив в падінні через себе після навісу, відправивши м’яч за недосяжною для Худжамова траєкторією.

Читайте також: Український футболіст забив гол у матчі, в якому грав зі зламаною рукою: відео

Гра так і проходила за відсутності переваги однієї з команд. І могла закінчитися у нічию, як і дві інші ігри УПЛ неділі. Та на передостанній хвилині основного часу Полегенько, намагаючись вибити м’яч з під ніг Кулача, відправив того у власні ворота.

"Ворскла" святкує перемогу та піднімається на 7-е місце у турнірній таблиці. "Маріуполь" ж залишається на передостанній сходинці.

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

Теги: Новини спорту УПЛ Футбол ФК Маріуполь ФК Ворскла
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Найсмішніші меми тижня: "Титанік" у Львові, Комаровський рибалить з Путіним та сідниці Кардашян
сьогодні, 20:00 Найсмішніші меми тижня: "Титанік" у Львові, Комаровський рибалить з Путіним та сідниці Кардашян
Відповідь АП Путіна матері Сенцова та плавучі маршрутки у Львові – топ-5 відео тижня
сьогодні, 19:30 Відповідь АП Путіна матері Сенцова та плавучі маршрутки у Львові – топ-5 відео тижня
Россия сделала все, чтобы пассажирского сообщения с Украиной не было
сьогодні, 19:00 Россия сделала все, чтобы пассажирского сообщения с Украиной не было
Блог Медіа
Подорожі Україною: неймовірний Крим, в який варто поїхати після деокупації
сьогодні, 18:00 Подорожі Україною: неймовірний Крим, в який варто поїхати після деокупації
Наталя Сколоздра
Ложь, завернутая в париотизм: зачем украинцев обманывают о ситуации в Крыму
сьогодні, 16:00 Ложь, завернутая в париотизм: зачем украинцев обманывают о ситуации в Крыму
Михайло Подоляк
Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
 13 серпня 2012 , 08:00
Відео бою Ломаченко – Лінарес
 13 травня , 06:44
Каталонці хочуть лідера "Баварії"
 2 червня 2010 , 18:20
Сем Куеррі виграв вже 4-й трофей у сезоні
 2 серпня 2010 , 18:35
Фалькао в списку Пекермана на ЧС-2014
 5 лютого 2014 , 16:36
"Шахтар" подав протест в КДК на картки Ракицького і Тайсона
 30 квітня 2015 , 21:46
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук