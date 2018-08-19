"Ворскла" перемогла "Маріуполя" завдяки автоголу на останніх хвилинах матчу

Матч у Полтаві між місцевою "Ворсклою" та "Маріуполем" міг закінчитися у нічию. Та все вирішив гол на передостанніх хвилині основного часу.

Ворскла – Маріуполь 2:1

Голи: Кулач, 29, Полегенько, 89 (авт) – Фомін, 21

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"Маріуполь" прибув у Полтаву ще у п’ятницю одразу з Франції, де програв матч у Лізі Європи "Бордо". Команда вирішила не повертатися до Маріуполя. Адже авіасполучення з містом немає, а найближчий аеропорт – у Запоріжжі, від якого треба ще майже 5 годин добиратися автобусом. А потім знову їхати у Запоріжжя, щоб потрапити у неділю на матч проти "Полтави".

Такі "подорожі", а також важкий матч у четвер, виснажив гравців "Маріуполя". Однак команда Бабича дивилася на рівних у грі проти "Ворскли". І навіть першою забила гол. Полегенько уник офсайду, і з флангу навісив у центр на лінію воротарського майданчика, де ніким не прикритий Фомін пробив по воротах Шуста.

Та вже за декілька хвилин рахунок знову був рівним. Гол-красень забив Кулач. Він пробив в падінні через себе після навісу, відправивши м’яч за недосяжною для Худжамова траєкторією.

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Гра так і проходила за відсутності переваги однієї з команд. І могла закінчитися у нічию, як і дві інші ігри УПЛ неділі. Та на передостанній хвилині основного часу Полегенько, намагаючись вибити м’яч з під ніг Кулача, відправив того у власні ворота.

"Ворскла" святкує перемогу та піднімається на 7-е місце у турнірній таблиці. "Маріуполь" ж залишається на передостанній сходинці.

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