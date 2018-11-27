"Ворскла" посилилася гравцем збірної Албанії

Полтавська "Ворскла" підписала контракт з 20-річним атакуючим півзахисником Аденісом Шала.

Полтавчани підписали молодого виконавця за рекомендацією свого екс-гравця Арменда Даллку, повідомляє Тema.

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Шала недавно змінив збірну Косово U-21 на збірну Албанії U-21. На порталі transfermarkt.de Шала вже значиться гравцем другої команди "Ворскли", а контракт був підписаний 25 жовтня.

Зазначимо, що 20-річний Аденіс Шала починав кар'єру в косовському "Фламуртарі", після чого виступав за молодіжну команду хорватського "Хайдука". До останнього часу Шала грав за дублерів турецького "Фенербахче".

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