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"Ворскла" представила новий дизайн форми: фото

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Нова форма "Ворскли"
Нова форма "Ворскли" / ФК "Ворскла"

Полтавська "Ворскла" представила дизайн форми, в якому команда виступатиме в сезоні 2018-2019.

Варто зазначити, що лише полтавська "Ворскла" серед усіх учасників Чемпіонату УПЛ у новому сезоні гратиме в одязі від бренду adidas, із яким команду пов’язує 18-річна історія, повідомили на сайті.

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Форма – у традиційних для клубу кольорах – білому та зеленому. Обидві футболки мають дещо незвичну візуальну 3D-текстуру, яка калейдоскопічно виграє на сонці. Зелений комплект: три традиційних смужки на рукавах, утім не білі, як цього можна було очікувати, а яскраві, майже з люмінесцентним ефектом. Білий комплект став ще більш ошатним, і ефектно переливається в русі під софітами.

Представили форму новачки "Ворскли" Євген Мартиненко, Мар’ян Мисик і Артем Габелок.

Теги: Новини спорту Ворскла
Джерело: 24 Канал
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