19:37
11 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ПСЕВДОВИБОРИ НА ОКУПОВАНОМУ ДОНБАСІ УСИК – БЕЛЬЮ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ КАТЕРИНА ГАНДЗЮК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі. Амбіції Жириновського. "Санта-барбара" з участю "Медузи"
      Вєсті Кремля
      19:38, 10 листопада
      Вєсті. UA. Жир. Клуб у Верховній Раді. Магічна драбина Медведчука
      Вєсті.UA
      18:43, 10 листопада
      Прибуткова справа: як псевдоактивісти нещадно заробляють на українцях
      ЦРУ
      09:00, 9 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Реклама: від початків до 90-х
      Згадати все
      22:51, 9 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      ПСЕВДОВИБОРИ НА ОКУПОВАНОМУ ДОНБАСІ УСИК – БЕЛЬЮ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ КАТЕРИНА ГАНДЗЮК

      Ворскла – Шахтар: де дивитися онлайн матч УПЛ

      75 Читать новость на русском
      Ворскла – Шахтар дивитися онлайн
      Ворскла – Шахтар дивитися онлайн

      У неділю, 11 листопада, полтавська "Ворскла" прийматиме донецький "Шахтар". Гру представників України у єврокубках можна буде переглянути на стадіоні, по телебаченні та онлайн

      Матч чемпіонату України "Ворскла" – "Шахтар" покаже телеканал "Футбол 1". Початок трансляції о 19:25, сама гра розпочнеться о 19:30.

      Читайте також: "Динамо" розгромило вдома "Маріуполь": відео голів

      Також дивитися онлайн матч "Ворскла" – "Шахтар" можна на сайті відеосервісу Oll.tv. Однак доступ до відео (прямі трансляції та огляди матчів) на цьому сайті платний. За місячний абонемент доведеться заплатити 69 гривень. Або можна купити доступ на 24 години за 39 гривень. Окрім того, на сайті слід зареєструватися.

      Нагадаємо, матч полтавської "Ворскли" проти донецького "Шахтаря" відбудеться у неділю, 11 листопада. Початок матчу о 19:30. Обидві команди перебувають у верхній частині турнірної таблиці – "гірники" на першій позиції, а "Ворскла" – четверта.

      Відео голів та огляд матчу – на сайті 24 Каналу.

       

      Теги: Спорт Футбол УПЛ Шахтар ФК Ворскла
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Зґвалтування й убивство школярки на Харківщині і "секс-скандал" у Нацполіції – топ-5 відео тижня
      сьогодні , 19:30 Зґвалтування й убивство школярки на Харківщині і "секс-скандал" у Нацполіції – топ-5 відео тижня
      Куда можно поехать из Луганска? Никуда!
      сьогодні , 19:00 Куда можно поехать из Луганска? Никуда!
      Ольга Черненко
      Хто такий Женьсюнь Хуан: як емігранту вдалося заснувати велетенську корпорацію NVIDIA
      сьогодні , 16:03 Хто такий Женьсюнь Хуан: як емігранту вдалося заснувати велетенську корпорацію NVIDIA
      Анастасія Можаровська
      Чому населення "ДНР" та "ЛНР" таки піде на "вибори"
      сьогодні , 12:01 Чому населення "ДНР" та "ЛНР" таки піде на "вибори"
      Артем Овдієнко
      Романтичний Джек та відчайдушний Г'ю: хто ти з персонажів Леонардо Ді Капріо?
      сьогодні , 10:35 Романтичний Джек та відчайдушний Г'ю: хто ти з персонажів Леонардо Ді Капріо?
      1605
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня , 06:44
      Каролін Возняцкі зазнала поразки у другому раунді
       29 квітня 2010 , 21:30
      Французький тенісист Жиль Сімон пропустить US Open
       20 серпня 2013 , 09:31
      "Шахтар" врятував нічию у матчі із загребським "Динамо"
       2 лютого 2015 , 20:11
      "Реал" зробив пропозицію "Динамо" щодо Ярмоленка, - журналіст ESPN
       31 грудня 2015 , 13:12
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук