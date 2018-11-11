У неділю, 11 листопада, полтавська "Ворскла" прийматиме донецький "Шахтар". Гру представників України у єврокубках можна буде переглянути на стадіоні, по телебаченні та онлайн

Матч чемпіонату України "Ворскла" – "Шахтар" покаже телеканал "Футбол 1". Початок трансляції о 19:25, сама гра розпочнеться о 19:30.

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Також дивитися онлайн матч "Ворскла" – "Шахтар" можна на сайті відеосервісу Oll.tv. Однак доступ до відео (прямі трансляції та огляди матчів) на цьому сайті платний. За місячний абонемент доведеться заплатити 69 гривень. Або можна купити доступ на 24 години за 39 гривень. Окрім того, на сайті слід зареєструватися.

Нагадаємо, матч полтавської "Ворскли" проти донецького "Шахтаря" відбудеться у неділю, 11 листопада. Початок матчу о 19:30. Обидві команди перебувають у верхній частині турнірної таблиці – "гірники" на першій позиції, а "Ворскла" – четверта.

Відео голів та огляд матчу – на сайті 24 Каналу.