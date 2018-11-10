Обидва представники України в єврокубках – полтавська "Ворскла" та донецький "Шахтар" – зійдуться в очній зустрічі у неділю, 11 листопада, у матчі УПЛ. Клуби серед тижня зіграли матчі у Лізі чемпіонів ("Шахтар") та Ліги Європи ("Ворскла"). Букмекери оцінили шанси кожної з команд на перемогу у цьому матчі.

У чемпіонатах України команди зустрічалися один з одним 47 разів. 36 перемог в активі "Шахтаря", 9 разів була зафіксована нічия і лише двічі вигравала "Ворскла".

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Так, у PariMatch на перемогу "Шахтаря" приймають з коефіцієнтом 1,26. Перемога "Ворскли" – аж 11,6. Варто відзначити, що це найбільший коефіцієнт на перемогу гостей. Нічия у матчі – 5,80.

"Фаворит спорт" на перемогу "Шахтаря" виставив ідентичний коефіцієнт 1,26. Якщо переможе "Ворскла", це помножить ставку на 11,50. На нічию приймають з коефіцієнтом 6,00.

Щодо Marathon bet, то в них ставка на "Шахтаря" з коефіцієнтом 1,26. На "Ворсклу" коефіцієнт 10,75. Нічия – 5,85.

Нагадаємо, матч "Ворскла" – "Шахтар" відбудеться у неділю, 11 листопада. Початок матчу – о 19:30.

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