21:20
11 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ПСЕВДОВИБОРИ НА ОКУПОВАНОМУ ДОНБАСІ УСИК – БЕЛЬЮ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ КАТЕРИНА ГАНДЗЮК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі. Амбіції Жириновського. "Санта-барбара" з участю "Медузи"
      Вєсті Кремля
      19:38, 10 листопада
      Вєсті. UA. Жир. Клуб у Верховній Раді. Магічна драбина Медведчука
      Вєсті.UA
      18:43, 10 листопада
      Прибуткова справа: як псевдоактивісти нещадно заробляють на українцях
      ЦРУ
      09:00, 9 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Реклама: від початків до 90-х
      Згадати все
      22:51, 9 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      ПСЕВДОВИБОРИ НА ОКУПОВАНОМУ ДОНБАСІ УСИК – БЕЛЬЮ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ КАТЕРИНА ГАНДЗЮК

      Ворскла – Шахтар: відео голів матчу

      94 Читать новость на русском
      Ворскла – Шахтар відео голів
      Ворскла – Шахтар відео голів

      Центральним матчем 15-го туру УПЛ стала зустріч полтавської "Ворскли" та донецького "Шахтаря". "Гірники" двічі забили ще до перерви.

       

      Перший гол "Шахтар" забив на 19-ій хвилині, коли відзначився Велінгтон Нем, який скористався пасом у штрафний майданчик та пробив повз голкіпера.

      Читайте також: Захисник "Шахтаря" не зіграє за збірну України, замість нього викликали дебютанта

      А незадовго до перерви гості забили й вдруге. Зі штрафного відзначився Майкон.

      У другому таймі "Шахтар" міг довести рахунок до розгромного, але Мораєс не реалізував пенальті.

      Відео моментів матчу "Ворскла" – "Шахтар"

       

       

      Теги: Спорт Шахтар Футбол УПЛ ФК Ворскла
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Луценко та соратники Януковича: якої відповідальності уникає генпрокурор
      сьогодні , 21:00 Луценко та соратники Януковича: якої відповідальності уникає генпрокурор
      Сергій Лещенко
      Як вибрати праску для волосся: на що треба зважати
      сьогодні , 20:03 Як вибрати праску для волосся: на що треба зважати
      Найкумедніші меми тижня: спортсмени-політики, курйози з Вільямом і Лисенко без канапок
      сьогодні , 20:02 Найкумедніші меми тижня: спортсмени-політики, курйози з Вільямом і Лисенко без канапок
      Зґвалтування й убивство школярки на Харківщині і "секс-скандал" у Нацполіції – топ-5 відео тижня
      сьогодні , 19:30 Зґвалтування й убивство школярки на Харківщині і "секс-скандал" у Нацполіції – топ-5 відео тижня
      Куда можно поехать из Луганска? Никуда!
      сьогодні , 19:00 Куда можно поехать из Луганска? Никуда!
      Ольга Черненко
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня , 06:44
      "Торонто" вийшло на друге місце в східній конференції
       3 листопада 2011 , 09:03
      "Лейкерс" скоротили відставання у серії проти "Оклахоми"
       19 травня 2012 , 15:16
      Блохін: Ярмоленко може досягти найвищого рівня, як і я
       5 листопада 2013 , 18:09
      Спалений "Мазераті", розбитий "Феррарі" і ще 8 гучних скандалів Мілевського
       12 січня 2016 , 12:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук