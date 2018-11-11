Центральним матчем 15-го туру УПЛ стала зустріч полтавської "Ворскли" та донецького "Шахтаря". "Гірники" двічі забили ще до перерви.

Перший гол "Шахтар" забив на 19-ій хвилині, коли відзначився Велінгтон Нем, який скористався пасом у штрафний майданчик та пробив повз голкіпера.

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А незадовго до перерви гості забили й вдруге. Зі штрафного відзначився Майкон.

У другому таймі "Шахтар" міг довести рахунок до розгромного, але Мораєс не реалізував пенальті.

Відео моментів матчу "Ворскла" – "Шахтар"