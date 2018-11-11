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      "Шахтар" впевнено обіграв "Ворсклу" та зберіг відрив від "Динамо" у чемпіонаті: відео голів

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      Ворскла – Шахтар відео голів
      Ворскла – Шахтар відео голів

      Центральним матчем 15-го туру стала зустріч у Полтаві, де місцева "Ворскла" приймала донецький "Шахтар". Обидві команди перебувають у верхній половині турнірної таблиці, тож перемога давала шанси зберегти свої позиції.

      Ворскла – Шахтар 0:2
      Голи: Нем, 19 Майкон, 41
      Нереалізований пенальті: Мораєс, 71

      Посеред тижня обидві команди представляли Україну в єврокубках. І програли. "Шахтар" на виїзді був розгромлений "Манчестер Сіті", а "Ворскла" вдома дещо неочікувано поступилася "Карабаху".

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      Загалом "Шахтар" захопив ініціативу у цьому матчі. По воротах Шуста пробивали Коваленко та Матвієнко, однаке забити не могли. Натомість забив Велінгтон Нем. Бразилець скористався пасом Тайсона у штрафний майданчик, та пробив повз голкіпера у дальній кут.

      Відповіла на це "Ворскла" моментом Габелка, однак надійно зіграв П’ятов.

      Подвоїли перевагу "гірники" ще до перерви – Майкон ідеально виконав штрафний удар, а Шуст у стрибку не дотягнувся до м’яча.

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      Виправляти ситуацію полтавчани розпочали у другому таймі. Та Коломоєць і Саків не зуміли переграти голкіпера "Шахтаря". Як і не зумів переграти воротаря нападник "Шахтаря" Мораєс. При цьому у бразильця була краща нагода – арбітр призначив пенальті у ворота "Ворскли". Та нападник донеччан пробив занадто слабо, і Шуст без проблем впорався з його ударом.

      "Шахтар" переміг та зберіг за собою лідерство у чемпіонаті. "Гірники" випереджають "Динамо" на 8 очок. "Ворскла" і надалі четверта і втратила можливість наблизитися до "Олександрії" – відставання шість очок. Натомість до полтавчан наблизилася "Зоря" – різниця між командами у трьох балах.

      Відео моментів матчу "Ворскла" – "Шахтар"

       

       

      Теги: Футбол Спорт Шахтар УПЛ ФК Ворскла
      Джерело: 24 Канал
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      Новини за 11 листопада
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