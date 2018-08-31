"Ворскла" вдома вирвала перемогу у "Чорноморця"

"Ворскла" на останніх хвилинах матчу змогла перемогти "Чорноморець" у 7-му турі української Прем'єр-ліги.

Ворскла – Чорноморець 2:1

Голи: Кулач, 49, Рижук, 87(авт.) – Чорній, 63

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Варто зазначити, що команда Василя Сачка поки помітно буксує, а найближчі матчі групового раунду Ліги Європи змушують турбуватися за стан полтавського колективу. А "Чорноморець", в свою чергу, йде на 4 місці в турнірній таблиці УПЛ і є одним з претендентів на попадання у кваліфікаційний раунд Ліги Європи на наступний рік.

Першу половину зустрічі "Ворскла" провела більш активніше і могла забивати. Після прострілу Владислава Кулача у штрафному майданчику "Чорноморця" м'яч потрапив у руку Глібу Грачову і арбітр показав на 11-метрову позначку. Однак, Кулач не потрапив по воротах – 0:0 в першому таймі.

Все-таки у другому таймі Владиславу Кулачу вдалося відновитися і відкрити рахунок на табло: на добиванні після удару Коломойця головою відправив м'яч у порожні ворота.

На 63-й хвилині одесити зрівняли рахунок, коли Чорній зі штрафного метрів з 23-х класним ударом через "стінку" поклав м'яч точно в "дев'ятку".

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Наприкінці зустрічі полтавчани змогли вирвати перемогу у цьому матчі, хоч і з автоголом. Після навісу з флангу Литовченко зіграв на виході і м'яч у штрафному підхопив Габелок, який пробив низом. Рижук намагався вибити м'яч, але зрізав його у власні ворота.

Цією перемогою "Ворскла" піднялася одразу на 4 позиції у турнірній таблиці УПЛ і обігнала "Чорноморець".

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