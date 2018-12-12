"Ворскла" вирушила на матч Ліги Європи без гравця збірної України
"Ворскла" вилетіла на останній матч групового раунду Ліги Європи. На жаль, на цей раз не обійшлося без кадрових втрат.
До давно травмованих Олександра Кобахідзе, Дмитра Кравченка і Наджеба Якубу додався Владислав Кулач, який пропустив останній матч чемпіонату країни проти одеського "Чорноморця" через пошкодження гомілкостопа.
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Також в найближчому поєдинку не зіграє В'ячеслав Шарпар, але провідний півзахисник "біло-зелених" вирушив до Португалії разом з командою. В цілому в Португалію відправився 21 футболіст.
У португальську столицю тренерський штаб "Ворскли" взяв таких виконавців:
Воротарі: Шуст, Ткаченко;
Захисники: Артур, Даллку, Чижов, Мартиненко, Пердута, Сапай, Кане, Гіоргадзе;
Півзахисники: Габелок, Мисик, Одарюк, Саків, Ребенок, Скляр, Шарпар, Чеснаков;
Нападники: Карека, Коломоєць, Сергійчук.
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Зазначимо, що турнірного значення ця гра для обох команд не матиме. Португальці достроково вийшли в наступну стадію турніру, для полтавців за будь-якого результату – це остання гра у груповому етапі Ліги Європи.
Нагадаємо, що матч Ліги Європи "Спортінг" – "Ворскла" відбудеться у четвер, 13 грудня. Початок гри – о 22:00.
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