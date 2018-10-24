"Ворскла" вирушила на матч Ліги Європи проти "Карабаху": хто полетів з командою

Футболісти "Ворскли" вилетіли в Азербайджан, де в четвер, 25 жовтня, зіграють матч третього туру групового етапу Ліги Європи проти "Карабаху".

У делегації полтавської команди немає Кадімяна, Кобахідзе та Васіна, які все ще відновлюються після травм.

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"Ворскла" і "Карабах" ще не набирали очок в цьому розіграші Ліги Європи. Тому полтавці налаштовані тільки на перемогу.

Склад Ворскли на матч Ліги Європи проти Карабаху

Воротарі: Богдан Шуст, Олександр Ткаченко;

Захисники: Олександр Чижов, Ардін Даллку, Євген Мартиненко, Андро Гіоргадзе, Володимир Чеснаков, Вадим Сапай, Ігор Пердута, Артур, Тарас Саків.;

Півзахисники: В'ячеслав Шарпар, Олександр Скляр, Артем Габелок, Наджиб Якубу, Павло Ребенок, Мар'ян Мисик, Володимир Одарюк;

Нападники: Владислав Кулач, Юрій Коломоєць, Карека, Михайло Сергійчук.

Поєдинок групового етапу Ліги Європи "Карабах" – "Ворскла" відбудеться 25 жовтня. Початок матчу – о 19:55.

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