"Ворскла" зіграла внічию з чемпіоном Румунії на зимових зборах

Полтавська "Ворскла" першою з усіх українських клубів провела контрольний матч в нинішньому зимовому антракті. Бронзовий призер УПЛ зустрівся з чинним чемпіоном Румунії.

"Ворскла" не змогла здолати "Клуж" в товариському матчі. Гра завершилася без забитих м'ячів.

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Гра видалася цікавою, не бракувало й моментів біля обох воріт. В останні хвилини ворскляни влаштували справжню облогу воріт "Клужа", та румунська команда вистояла.

У наступному матчі полтавчани зіграють проти ще однієї румунської команди "Університаті" 19 січня.

"Ворскла" – ЧФР "Клуж" 0:0

"Ворскла" (1 тайм): Шуст, Артур, Чижов, Гіоргадзе, Габелок, Карека, Пердута, Саків, Скляр, Васін, гравець на перегляді (легіонер).

"Ворскла" (2 тайм): Ткаченко, Биков, Сапай, Чеснаков, Даллку, Кане, Мартиненко, Мисик, Одарюк, Ребенок, Коломоєць.

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