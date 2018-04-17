Восени iPhone SE істотно подешевшає

За прогнозами експертів UBS (швейцарська глобальна фінансова компанія), вже восени ціни на смартфони iPhone SE істотно впадуть.

Про це пише видання apple-iphone.ru.

Так, в UBS вважають, що Apple планують випустити три нових iPhone в 2018 році. Презентація новинком має відбутись якраз восени. Відтак, одразу після презентації Apple знизить вартість старих моделей.

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При цьому, подешевшення торкнеться усіх позицій. iPhone SE, iPhone 6s, iPhone 7 і iPhone 8 подешевшають на 50-100 доларів (1300 – 2600 гривень). При цьому, за словами експертів, ціна iPhone SE може опуститися до 250-300 (6500 – 7800 гривень).

За чутками інсайдерів, восени Apple планують випустити iPhone SE 2. Якщо презентація відбудеться, то оригінальна модель буде вилучена з продажу, а нова версія отримає цінник старої.

Презентація нових iPhone має відбутися у першій половині вересня 2018 року. Крім смартфонів на ній можуть бути презентовані Apple Watch Series 4 зі збільшеним дисплеєм.