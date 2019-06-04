"Восход Солар" спростовує незаконні платежі на пов'язані структури, – заява директора

CNBM компанія "Восход Солар", що належить китайській державній корпорації CNBM компанія "Восход Солар" (яка володіє сонячною електростанцією в Миколаївській області) вважає тиском на суди і громадськість поширення завідомо неправдивої інформації про незаконні дії менеджменту компанії, нібито заподіяння шкоди державному Укргазбанку і фінансове становище компанії.

Про це в коментарі "Українським новинам" заявив генеральний директор ТОВ "Восход Солар" Анатолій Старіцин.

За його словами, напередодні деякі ЗМІ продовжили розповсюджувати неперевірену і інформацію про компанію, яка не відповідає дійсності.

"Ми вважаємо цю інформкампанію інспірованою нашими опонентами в судових позовах, а саме компанією ФК "Веста". Сьогодні на стороні цієї компанії працюють суди, нацполіція, СБУ, органи прокуратури. Всі вони здійснюють спробу рейдерського захоплення майна китайського державного інвестора, звинувачуючи нас у всіх смертних гріхах", – говорить Старіцин.

"ЗМІ також озвучують звинувачення в фінансовому шахрайстві – нібито маючи закладене перед "Актив-банком" майно, компанія "Восход Солар" нібито взяла під цю ж заставу кредит в Укргазбанку. Це абсолютно не відповідає дійсності, більш того, згідно з оприлюдненою раніше довідкою, компанія вже виплатила весь борг перед державною фінустановою.

"Також менеджменту компанії ставили в провину, що, маючи арештовані рахунки, вона нібито перераховувала кошти на пов'язані структури в сумі 120 млн грн, тим самим завдаючи шкоду діяльності компанії і "вимиваючи їх".

Ми діємо в суворій відповідності до законодавства. Для розуміння – в системі Клієнт-Банк заарештований рахунок недоступний для проведення платежів. Тому заарештованими рахунками ми користуватися не могли. По-друге, компанія не вимивала гроші на користь пов'язаних структур. Надходження від продажу виробленої електроенергії були спрямовані на погашення заборгованості перед державним Укргазбанком, на сплату податків та інших обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів, а також для забезпечення нормальної і безперебійної експлуатації електростанції,

– повідомив він.

"Ці та всі інші звинувачення є брехливими і використовуються нашими опонентами для приховування власних незаконних методів тиску на нас, наших акціонерів, судову і правоохоронну систему – чому, однозначно, буде дана оцінка в правовому полі", – додав он.

Нагадаємо, раніше акціонери компанії "Восход Солар" – Китайська Державна Корпорація CNBM звинуватила СБУ і МВС в спробі рейдерської атаки. Директор CNBM International Energy PTE LTD Юнчжи Чен повідомив, що компанія може подати в суд на державу Україна як результат рейдерських атак на активи CNBM.

Також ЗМІ повідомляли, що Міністерство Юстиції вже отримало повідомлення про міжнародний судовий процес.

Нагадаємо, CNBM є однією з найбільших держкорпорацій Китаю, входить в топ-500 найбільших компаній світу. Група є №1 в світі по виробництву цементу, гіпсокартону та скловолокна. У бізнес-групи входить також торгівля вугіллям, сталлю, продуктами лісу, будівельним обладнанням, верстатами, мінеральними продуктами і ін. В Україні володіє активами сумарною потужністю 267 МВт. За результатами 2018 року, 10 СЕС CNBM в Україні виробили 309 млн кВт-год електроенергії, що дозволило забезпечити річне споживання для понад 70 тис. домогосподарств, і сплатив понад 500 млн грн податків до бюджетів різних рівнів.



ЗМІ раніше повідомляли, що за діяльністю ФК "Веста" стоїть український підприємець, що спеціалізується на скупці проблемних боргів – Павло Фукс.