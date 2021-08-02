На розкопках у центрі Одеси знайшли восьминога в банці: фото
Джерело:фейсбук Андрія Красножона
На Приморському бульварі в центрі Одеси археологи знайшли банку з восьминогом. Місткість була щільно закоркована, тому її вміст ідеально зберігся. Про це 2 серпня повідомив археолог Андрій Красножон.
За його словами, знахідці приблизно 80 – 100 років. Розкопки, про які мовиться, проводять приблизно за 11 метрів від Потьомкінських сходів.
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Ймовірно, був ліками
Банку з восьминогом знайшли серед десятків інших медичних флаконів. Їх датування – приблизно 1930 – 1940 роки. Маленький восьминіг був залитий формаліном. Тому, ймовірно, його мали використовувати, як лікувальний засіб.
Тобто, поки всі ми - одесити і гості нашого міста (а також наші батьки, дідусі та бабусі) прогулювалися по плитці, він спочивав у формаліні на глибині півтора метра в спеціально виготовленому посудині як анатомічний препарат,
– додав науковець.
Восьминіг у банці, якого знайшли археологи / Фото Андрія Красножона
Що таке формалін?Це водометанольний розчин Формальдегіду. Зазвичай безбарвна прозора рідина з різким подразнювальним запахом.
Її використовують як засіб для дезінфекції, фіксації. Найбільш поширений формалін, як засіб для протруювання насіння зернових культур проти різних видів грибів сажка.
Інформація взята з Вікіпедії.
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Що це за розкопки
За словами Красножона, невідомо, звідки взялося це "медичне звалище" біля пам'ятника Дюка. Він розповів, що ця знахідка не є ціллю експедиції.
Розкопки там досі тривають, тому іншими їх результатами поділяться потім. Також історик закликав звертатися до нього всіх, хто має інформацію про якусь аптеку, яка була в цьому місці раніше.
Знахідки "аптечного звалища" в центрі Одеси / Фото Андрія Красножона