На розкопках у центрі Одеси знайшли восьминога в банці: фото

На Приморському бульварі в центрі Одеси археологи знайшли банку з восьминогом. Місткість була щільно закоркована, тому її вміст ідеально зберігся. Про це 2 серпня повідомив археолог Андрій Красножон.

За його словами, знахідці приблизно 80 – 100 років. Розкопки, про які мовиться, проводять приблизно за 11 метрів від Потьомкінських сходів.

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Ймовірно, був ліками

Банку з восьминогом знайшли серед десятків інших медичних флаконів. Їх датування – приблизно 1930 – 1940 роки. Маленький восьминіг був залитий формаліном. Тому, ймовірно, його мали використовувати, як лікувальний засіб.

Тобто, поки всі ми - одесити і гості нашого міста (а також наші батьки, дідусі та бабусі) прогулювалися по плитці, він спочивав у формаліні на глибині півтора метра в спеціально виготовленому посудині як анатомічний препарат,

– додав науковець.



Восьминіг у банці, якого знайшли археологи / Фото Андрія Красножона

Що таке формалін? Це водометанольний розчин Формальдегіду. Зазвичай безбарвна прозора рідина з різким подразнювальним запахом.



Її використовують як засіб для дезінфекції, фіксації. Найбільш поширений формалін, як засіб для протруювання насіння зернових культур проти різних видів грибів сажка.



Інформація взята з Це водометанольний розчин Формальдегіду. Зазвичай безбарвна прозора рідина з різким подразнювальним запахом.Її використовують як засіб для дезінфекції, фіксації. Найбільш поширений формалін, як засіб для протруювання насіння зернових культур проти різних видів грибів сажка.Інформація взята з Вікіпедії

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Що це за розкопки

За словами Красножона, невідомо, звідки взялося це "медичне звалище" біля пам'ятника Дюка. Він розповів, що ця знахідка не є ціллю експедиції.

Розкопки там досі тривають, тому іншими їх результатами поділяться потім. Також історик закликав звертатися до нього всіх, хто має інформацію про якусь аптеку, яка була в цьому місці раніше.



Знахідки "аптечного звалища" в центрі Одеси / Фото Андрія Красножона