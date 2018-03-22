Востаннє перед декретом Кейт Міддлтон відвідала офіційний захід: чарівні фото

Герцогиня Кембрижська, яка очікує на появу третьої дитини, востаннє перед декретом відвідала офіційну подію. Так, Кейт Міддлтон прийшла в Олімпійський парк для зустрічі зі спортсменами.

На зустріч герцогиня прийшла у супроводі свого чоловіка – принца Вільяма. Знаменита британська пара поспілкувалась з атлетами, які візьмуть участь в Іграх Співдружності, що відбудуться у 2022 році. Спортсменів підтримує благодійна організація SportsAid, якій допомагає Кейт Міддлтон.

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Для особливого виходу герцогиня Кембриджська вбрала чорні завужені штани та блузу з квітковим принтом, вартість якої становить трішки більше 100 доларів. Ніжний образ Кейт Міддлтон доповнила білим пальто та взуттям на підборах. Хвилясте волосся та бездоганний макіяж, як завжди, личили герцогині.



Ніжний образ Кейт Міддлтон

Серед спортсменів були й люди з інвалідністю. Принц Вільям погодився на пропозицію британців та зіграв у товариському баскетбольному матчі. При цьому він сів на візок та спробував грати, як видатні спортсмени.



Принц Вільям зіграв у баскетбол на візку



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Стильний образ Кейт Міддлтон



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