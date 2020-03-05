Вова дав команду звільнити: ЗМІ показали листування Рябошапки з Богданом перед відставкою

Верховна Рада України під час позачергового засідання у четвер, 5 березня, проголосувала за відставку недовіри генеральному прокурору Руслану Рябошапці. Перед своїм виступом і голосуванням Рябошапка у парламенті листувався з ексголовою ОПУ Андрієм Богданом і дівчиною, записаною як "Ксана".

Активне листування тоді ще генерального прокурора вдалося зафіксувати журналістам видання "Страна".

Важливо! Рада проголосувала за відставку Рябошапки

Листування Рябошапки і Богдана

На жаль, в об'єктив потрапив лише невеличкий фрагмент листування з Андрієм Богданом:

Рябошапка: Арахамія

Богдан: Пі*ди йому дав

Рябошапка: Вони наговорили дурниць

Богдан: Діти, бл*ть, дурні

Богдан: Ну що там у вас?

Рябошапка: А ти де дивишся телебачення?



Листування Руслана Рябошапки і Андрія Богдана

Листування Рябошапки і "Ксани"

Фрагмент листування з дівчиною на ім'я Ксана був більш конкретним. У ньому Рябошапка скаржиться, що вказівку про відставку дав Вова (імовірно, Володимир Зеленський – 24 канал), а дівчина намагається його підтримати.

Ксана: Але вони всю ніч працювали з кожним. Оскільки зосередилися на Кабміні – то менше тебе чіпали, але зараз риторика дуже впевнена

Рябошапка: угу, я помітив

Ксана: І Венедиктова ж "мочить"

Рябошапка: Вова дав команду мене звільнити

Ксана: Тоді "жгі" в парламенті. Сили тобі.

Рябошапка: Мерсі

Ксана: Дивимося онлайн. Льоша в БРДО ...55 теж буде тут, якщо що – приїжджай. Бо АБ (імовірно, Андрій Богдан – 24 канал) буде вдома аж.



Листування Руслана Рябошапки з дівчиною Ксаною