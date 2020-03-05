Вова дав команду звільнити: ЗМІ показали листування Рябошапки з Богданом перед відставкою
Верховна Рада України під час позачергового засідання у четвер, 5 березня, проголосувала за відставку недовіри генеральному прокурору Руслану Рябошапці. Перед своїм виступом і голосуванням Рябошапка у парламенті листувався з ексголовою ОПУ Андрієм Богданом і дівчиною, записаною як "Ксана".
Активне листування тоді ще генерального прокурора вдалося зафіксувати журналістам видання "Страна".
Важливо! Рада проголосувала за відставку Рябошапки
Листування Рябошапки і Богдана
На жаль, в об'єктив потрапив лише невеличкий фрагмент листування з Андрієм Богданом:
Рябошапка: Арахамія
Богдан: Пі*ди йому дав
Рябошапка: Вони наговорили дурниць
Богдан: Діти, бл*ть, дурні
Богдан: Ну що там у вас?
Рябошапка: А ти де дивишся телебачення?
Листування Руслана Рябошапки і Андрія Богдана
Листування Рябошапки і "Ксани"
Фрагмент листування з дівчиною на ім'я Ксана був більш конкретним. У ньому Рябошапка скаржиться, що вказівку про відставку дав Вова (імовірно, Володимир Зеленський – 24 канал), а дівчина намагається його підтримати.
Ксана: Але вони всю ніч працювали з кожним. Оскільки зосередилися на Кабміні – то менше тебе чіпали, але зараз риторика дуже впевнена
Рябошапка: угу, я помітив
Ксана: І Венедиктова ж "мочить"
Рябошапка: Вова дав команду мене звільнити
Ксана: Тоді "жгі" в парламенті. Сили тобі.
Рябошапка: Мерсі
Ксана: Дивимося онлайн. Льоша в БРДО ...55 теж буде тут, якщо що – приїжджай. Бо АБ (імовірно, Андрій Богдан – 24 канал) буде вдома аж.
Листування Руслана Рябошапки з дівчиною Ксаною