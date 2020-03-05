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      Вова дав команду звільнити: ЗМІ показали листування Рябошапки з Богданом перед відставкою

      - Читать новость на русском
      Журналісти зафіксували листування Рябошапки з Богданом / dsnews.ua

      Верховна Рада України під час позачергового засідання у четвер, 5 березня, проголосувала за відставку недовіри генеральному прокурору Руслану Рябошапці. Перед своїм виступом і голосуванням Рябошапка у парламенті листувався з ексголовою ОПУ Андрієм Богданом і дівчиною, записаною як "Ксана".

      Активне листування тоді ще генерального прокурора вдалося зафіксувати журналістам видання "Страна".

      Важливо! Рада проголосувала за відставку Рябошапки

      Листування Рябошапки і Богдана

      На жаль, в об'єктив потрапив лише невеличкий фрагмент листування з Андрієм Богданом:

      Рябошапка: Арахамія

      Богдан: Пі*ди йому дав

      Рябошапка: Вони наговорили дурниць

      Богдан: Діти, бл*ть, дурні

      Богдан: Ну що там у вас?

      Рябошапка: А ти де дивишся телебачення?


      Листування Руслана Рябошапки і Андрія Богдана

      Листування Рябошапки і "Ксани"

      Фрагмент листування з дівчиною на ім'я Ксана був більш конкретним. У ньому Рябошапка скаржиться, що вказівку про відставку дав Вова (імовірно, Володимир Зеленський – 24 канал), а дівчина намагається його підтримати.

      Ксана: Але вони всю ніч працювали з кожним. Оскільки зосередилися на Кабміні – то менше тебе чіпали, але зараз риторика дуже впевнена

      Рябошапка: угу, я помітив

      Ксана: І Венедиктова ж "мочить"

      Рябошапка: Вова дав команду мене звільнити

      Ксана: Тоді "жгі" в парламенті. Сили тобі.

      Рябошапка: Мерсі

      Ксана: Дивимося онлайн. Льоша в БРДО ...55 теж буде тут, якщо що – приїжджай. Бо АБ (імовірно, Андрій Богдан – 24 канал) буде вдома аж.


      Листування Руслана Рябошапки з дівчиною Ксаною

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Володимир Зеленський Новини України Новини політики Верховна Рада Офіс генпрокурора Андрій Богдан Руслан Рябошапка
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