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"Вова мене не так зрозуміє", – мама Балуха пояснила, чому не проситиме для сина помилування

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Мама Балуха повідомила, що не проситиме Путіна помилувати сина, бо він – проти
Мама Балуха повідомила, що не проситиме Путіна помилувати сина, бо він – проти / unian.ua

Мама українського політв'язня Володимира Балуха, який голодує в кримському СІЗО, Наталія Балух, повідомила, що не буде просити президента РФ Володимира Путіна про помилування сина.

Про це вона заявила у коментарі для "Крым.Реалии".

Я Путіна просити не буду. Мене Вова не так зрозуміє. Він проти, щоб просити. Просити – це визнати свою провину. А він провину не може визнати, тому що ні в чому не винен,
– сказала Наталія Балух.

Нагадаємо, 5 липня в окупованому Криму підконтрольний Росії суд засудив Володимира Балуха до 5 років колонії загального режиму і штрафу у розмірі 10 тисяч рублів, визнавши винним у нібито побитті начальника ізолятора тимчасового тримання.
МЗС України висловило свій протест Росії у зв'язку з вироком Балуху.

Теги: Новини політики Українці в полоні РФ заручники Анексія Криму
Джерело: 24 Канал
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