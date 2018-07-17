"Вова мене не так зрозуміє", – мама Балуха пояснила, чому не проситиме для сина помилування
Мама українського політв'язня Володимира Балуха, який голодує в кримському СІЗО, Наталія Балух, повідомила, що не буде просити президента РФ Володимира Путіна про помилування сина.
Про це вона заявила у коментарі для "Крым.Реалии".
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Я Путіна просити не буду. Мене Вова не так зрозуміє. Він проти, щоб просити. Просити – це визнати свою провину. А він провину не може визнати, тому що ні в чому не винен,
– сказала Наталія Балух.
Нагадаємо, 5 липня в окупованому Криму підконтрольний Росії суд засудив Володимира Балуха до 5 років колонії загального режиму і штрафу у розмірі 10 тисяч рублів, визнавши винним у нібито побитті начальника ізолятора тимчасового тримання.
МЗС України висловило свій протест Росії у зв'язку з вироком Балуху.