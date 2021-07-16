17-річний підліток потонув на Харківщині: був разом із сестрою

У місті Вовчанськ на Харківщині втопився 17-річний хлопець. Він пішов купатися на річку разом зі своєю сестрою. Але в один момент зник із поля зору дівчини.

На місце події прибули медики, але їм не вдалося врятувати хлопця. Це трапилось 15 липня на річці Вовча.

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Не помітила, що тоне

Дівчина пішла плавати. Пізніше вона помітила, що брата ніде немає. Сестра викликала швидку допомогу та рятувальників. Працівники ДСНС приїхали і витягнули тіло хлопця. Він був уже мертвим.

Тоді медики викликали на місце події поліцію. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження з приміткою "нещасний випадок".

Тіло хлопця відправили на експертизу. Триває досудове розслідування та з'ясовують всі обставини події.

На місці працювали поліцейські з Чугуївського районного управління.

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