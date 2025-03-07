У Ростові засудили російських військових за викрадення та жорстоке вбивство дівчини з Луганська

Суд у Ростові виніс вирок двом російським військовим у справі. Їх звинуватили у викраденні та вбивстві 23-річної мешканки Луганська.

Дівчину з Луганська Валентину Давронову викрали у січні 2023 року. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC.

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Що відомо про викрадення дівчини з Луганська

Командира взводу ВДВ Айдина Жамідулова, відомого своїми віршами на підтримку війни в Україні, які публікувало російське Міноборони, засуджено до 18 років колонії суворого режиму. За словами матері загиблої, Валентину викрали після того, як вона відмовилася від домагань військового.

Ще один військовий, мобілізований Олексій Дорожкін, отримав 12 років ув’язнення. Він визнав провину, проте виправдовувався тим, що діяв за "наказом старшого за званням".

За даними слідства, у січні 2023 року дівчину викрали з кафе в Луганську, після чого відвезли до солдатської лазні та жорстоко вбили. Щоб приховати сліди злочину, її тіло підірвали гранатами.

Раніше військовий суд на окупованій території в так званій "ЛНР" засудив третього фігуранта справи, Романа Плещеєва, до умовного терміну за заподіяння шкоди здоров’ю середньої тяжкості. Суд вирішив, що його удари ножем не стали причиною смерті.

Мати Валентини заявила, що вважає вирок надто м’яким.

Вважай, відмазали, це жах,

– коментує вона рішення суду.