Про це розповідає 24 Канал з посиланням на 63 окрему механізовану бригаду ЗСУ. У селі Торське на Донеччині російські окупанти скоїли черговий воєнний злочин – розстріляли місцевого жителя, який їхав на велосипеді.

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Окупанти свідомо розстріляли цивільного

Проте українські захисники швидко відплатили ворогу – всіх причетних було ліквідовано.

Те, що росіяни – вбивці та виродки, вже давно не секрет. Але не часто вдається зняти їхні нелюдські вчинки в прямому ефірі. Цього разу вдалося – росіяни в Торському розстріляли цивільного, причому абсолютно свідомо, з добиванням,

– повідомили військові.

За даними бригади, росіяни цілеспрямовано відкрили вогонь по беззбройному чоловіку, який їхав дорогою на велосипеді.

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Українським бійцям вдалося оперативно знищити трьох окупантів, причетних до злочину.

Суд не знадобиться – спрацювала миттєва карма. Усіх трьох тварюк ліквідували наші пілоти ББС і артилеристи, які продемонстрували блискучу влучність по живій силі,

– додали в бригаді.

Нагадаємо, обстріли цивільного населення є прямим порушенням міжнародного гуманітарного права. Росія регулярно вдається до таких злочинів, за які обов'язково понесе відповідальність.