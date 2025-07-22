Росіяни розстріляли цивільного в Торському – українські воїни миттєво помстилися
- У Торському на Донеччині російські окупанти розстріляли беззбройного місцевого жителя, який їхав на велосипеді.
- Українські військові швидко помстилися, ліквідувавши трьох окупантів, причетних до злочину.
- Обстріли цивільного населення є порушенням міжнародного гуманітарного права, за що Росія нестиме відповідальність.
У Торському на Донеччині російські окупанти розстріляли беззбройного місцевого жителя просто під час поїздки на велосипеді. Українські бійці миттєво відплатили ворогу.
Про це розповідає 24 Канал з посиланням на 63 окрему механізовану бригаду ЗСУ. У селі Торське на Донеччині російські окупанти скоїли черговий воєнний злочин – розстріляли місцевого жителя, який їхав на велосипеді.
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Окупанти свідомо розстріляли цивільного
Проте українські захисники швидко відплатили ворогу – всіх причетних було ліквідовано.
Те, що росіяни – вбивці та виродки, вже давно не секрет. Але не часто вдається зняти їхні нелюдські вчинки в прямому ефірі. Цього разу вдалося – росіяни в Торському розстріляли цивільного, причому абсолютно свідомо, з добиванням,
– повідомили військові.
За даними бригади, росіяни цілеспрямовано відкрили вогонь по беззбройному чоловіку, який їхав дорогою на велосипеді.
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Українським бійцям вдалося оперативно знищити трьох окупантів, причетних до злочину.
Суд не знадобиться – спрацювала миттєва карма. Усіх трьох тварюк ліквідували наші пілоти ББС і артилеристи, які продемонстрували блискучу влучність по живій силі,
– додали в бригаді.
Нагадаємо, обстріли цивільного населення є прямим порушенням міжнародного гуманітарного права. Росія регулярно вдається до таких злочинів, за які обов'язково понесе відповідальність.