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      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
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      Телеканал новин 24 Новини Психологія
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Воєнний стан і геополітичні загрози: психолог порадила, як впоратися з негативними новинами

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      Воєнний стан: як пережити і не нервувати
      Воєнний стан: як пережити і не нервувати / 20minut.ua

      Загроза війни не може не хвилювати людей, а новини про воєнний стан у рідній країні взагалі можуть викликати стрес і відчуття тривоги.

      Психолог і психотерапевт Юлія Джежелій розповіла 24 каналу, як впоратися з потоком негативної інформації без шкоди для  здоров'я.

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      "Переживання (думки про майбутнє) про те "А раптом щось станеться?" посилюють тривогу, а в свою чергу посилена тривога збільшує кількість переживань, утворюючи тим самим замкнене коло постійної циркуляції тривоги", – зазначила лікарка.

      За словами лікаря для початку потрібно зменшити кількість переживань.

       
      Психолог  Юлія Джежелій
      Зменшити кількість переживань можливо, поставивши для них фільтр, і розділити їх на корисні та некорисні. Спробуйте поставити собі запитання: про що я переживаю? Наступний крок, запитайте себе: Чи можу я щось зробити для вирішення цієї проблеми? Чи велика ймовірність того, що катастрофа станеться? Чи це реальна проблема, чи гіпотетична? Якщо відповідь буде "Ні", відпустіть переживання, переключіть увагу на щось корисне”.

      Лікар зазначила, що якщо ви отримали на це питання відповідь "Так", то необхідно розробити план вирішення проблеми. Заплануйте коли і як будете його втілювати. Відпустіть переживання і переключіть увагу на щось корисне. Психолог наголосила, що наше завдання – менше переживати, а більше займатися корисною та цікавою діяльністю.

      Негативна інформація
      Потік негативно інформація може вплинути на психічне здоров'я

       
      Психолог  Юлія Джежелій
      На глибинному рівні подібні ситуації підживлюють у людини режим очікування катастрофи і як наслідок – посилення тривоги та дистресу. Щоб справитися з цим неприємним почуттям, людина починає використовувати різні методи уявного контролю над ситуацією (читання постів у фейсбуці, купівля сірників та гречки, перевірки, пошуку завірянь, що "все буде добре" тощо)”.

      Психотерапевт наголосила, що це в свою чергу зменшує тривогу тут і тепер, але загалом посилює дистрес і тривожність у довгостроковій перспективі. 

      "Щоб змнешити силу цього режиму очікування катастрофи, людині потрібно вчитися толерувати невизначеність, тобто чесно собі визнати, що: так, ми не знаємо, що буде далі і в житті неможлива стовідсоткова певність і безпека, і так, ці способи уявного контролю над ситуацією недієві і це омана, тому зараз ми вчимося жити з невизначеністю", – резюмувала лікар.

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Воєнний стан в Україні Здоров'я Поради Психологія Депресія
      Джерело: 24 канал
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