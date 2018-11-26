Можливе запровадження воєнного стану у відповідь на російську агресію в Азовському морі не означає скасування президентських і парламентських виборів, запланованих на 2019-й рік.

Про це написала перший віце-спікер Верховної Ради, представник президента України Петра Порошенка у Тристоронній контактній групі Ірина Геращенко у Facebook.

Читайте також: Збройні сили України приведені у повну бойову готовність

При цьому Геращенко заявила, що "Порошенко не боїться Путіна і конкурентів-опонентів".

Вибори будуть. Воєнний стан не означає автоматичного скасування виборів,

– написала вона.

Геращенко також закликала нардепів до "повної мобілізації" на позачерговому засіданні Верховної Ради у понеділок, 26 листопада.

Окрім того, прокоментував ситуацію із можливим запровадженням воєнного стану і виборами також радник президента України Юрій Бірюков.

Він пояснив, що правовий режим воєнного стану передбачає 24 пункти різних обмежень. При ухваленні рішення про запровадження воєнного стану окремо прописується, які саме обмеження будуть застосовуватися.

"Жодних обмежень свободи слова чи скасування проведення виборів не планується", – запевнив радник Порошенка.

Нагадаємо, 25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордоннийкорабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово і відповідно до міжнародних норм.



Росія не забарилися з реакцією. У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила два українських судна.