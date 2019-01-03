Військовий стан в Одесі використали по-своєму

Здавалось, такий патріотичний порив, який візуалізувався під час оголошення військового стану (ВС) заради захисту національних інтересів, має нарешті почати жорстокі "зачистки" кривавої хунти у рядах проросійських агентів...

А ховаються вони у чиновницьких кабінетах та політичних партіях з проукраїнськими назвами. Потрібно відкрити списки КДБ та хоча б усунути від контролю діячів, які проявляли активну проросійську позицію, які мають російське громадянство.

Але ні. На жаль політтехнологи, які стоять за цими процесами не зрозуміли наскільки велику підтримку можна отримати від громади, заклавшись на реальні кроки по формуванню державної безпеки. Звісно, все це трагікомічна іронія. Але ситуація по Одесі за цей місяць дуже яскраво показує, хто стоїть за яскравими гаслами.

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Якщо ви слідкували за останніми подіями, то звісно знаєте, що, користуючись оголошеним військовим станом, під прикриттям діючого закону в Одесі, фактично з першого дня почались процеси через незаконні забудови узбережжя. Найяскравіший приклад – чергова будівля під готель між дельфінарєім та вже існуючим готелем. До введення військового стану забудову об'єкту тривалий час блокували активісти, спираючись на незаконність цього рішення. Після запровадження особливих положень поліція пояснила активістам, що вони не можуть порушити закони про ВС, а тому не мають влізати у процеси (ймовірно стратегічно важливої для української оборони) незаконної забудови.

Подібні процеси одразу ж запустились на центральному пляжі "Відрада". Паралельно з цим у міськраді одразу почались обговорення передачі 2 га будівельній фірмі у реакреаційній зоні. Разом з тим 2,5 га тертиорії, яку ще в лютому передали Володимиру Галантернику в оренду на схилах біля пляжу у відомій 100-метровій зоні, де знаходився санаторій (в якому наразі вже вивели з обліку усю адміністрацію). Поліція, в свою чергу, під час цього "шабашу" по "укріпленню оборонних ліній корупції" забезпечувала проїзд будівельних машин на Аркадію та блокувала активістів. Всі ці процеси без сорому і прикриття тривали цілий місяць та закінчилися епічно на католицьке Різдво. Пікет проти захоплення і забудови територій суспільного користування в Одесі закінчився арештом активістів, які по суті виступали захисниками закону.

У бруднючій грі на цей раз забудовники у відкриту використали замість звичних для них тітушок – звичайних представників поліції. Останні спочатку тримали руками паркан, потім "місили" ногами і дубинками активістів. А вже пізніше вирішили не розмінюватись на дрібниці і заарештували Віталія Устименка, Олега Кожушняка, Дем'яна Ганула та Сергія Варламова за те, що не дозволяли поліції сприяти порушенню закону.

Влада могла використати цей місяць, щоб навести порядок у проблемних регіонах, але вийшло по-іншому – проблемні регіони використали цей час, щоб навести свої порядки у владі. Поліця зрозуміла, що більшість суспільства все схаває, а ковбаса, яку можна отримати від корупційних схем – смачніша за службову. Але найсумніше в цій ситуації, що Одеса показал приклад іншим регіонам, що як і раніше, яскраві патріотичні гасла можна використовувати для прикриття нових корупційних схем і не нести за це жодної відповідальності.