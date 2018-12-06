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      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС ЗАТРИМАННЯ УКРАЇНЦІВ В ГРУЗІЇ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ
      Ольга Бродська

      Воєнний стан в Україні і Янукович "завьот": логіка блок-постів і шизофренія населення

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      Про воєнний стан в Україні: що змінилося
      Про воєнний стан в Україні: що змінилося / 24 канал

      Воєнний стан охопив 10 областей України. Складається враження, що мешканці цих територій затамували подих і чекають: коли ж відчуємо на собі?

      Одразу точно було зрозуміло, що місцевих виборів на цих територіях не буде – це біда тільки для тих, хто активно балотувався. Хоча ситуація щодо місцевих виборів може змінитися – проект змін до закону про воєнний стан вже готовий. Ще логічним кроком стало посилення охорони вокзалів та аеропортів. Обмеження в'їзду з Росії в Україну всіх, до кого теоретично ми могли звернутися як "пане" не може не радувати. А як щодо непередбачуваних воєнно-станових змін?

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      Нещодавно з'явилася новина, що у Харківській області на час воєнного стану заборонили феєрверки. Про це під час брифінгу заявив начальник Управління превентивної діяльності ГУ НП України в Харківській області Сергій Бірбасов:

      На теперішній час феєрверки у Харківській області заборонені. Хочу звернутися, щоб і громадяни, і заклади, де проводяться святкування, про це знали – буде відповідальність згідно чинного законодавства.

      О "май гот", продовжимо паніку: як вони там житимуть без феєрверків? І це незважаючи на те, що з початком війни феєрверки як явище більше схоже на "здрасті серед ночі" по всій території України. Кому хочеться яскравів залпів – "велкам ту Донбас".

      Запоріжжя та його околиці також відчули зміни: губернатор Запорізькій області Костянтин Бриль звернувся до місцевих жителів із проханням носити з собою документи, що посвідчують особу. Про всяк випадок. А ще збірна Португалії з футболу не приїде грати в Запоріжжя. Але тут губернатор ні до чого, португальці так вирішили самі.

      Якщо говорити про Чернігівську область, то матч прем'єр-ліги "Десна" – "Зоря" перенесли з Чернігова до Києва, бо так, мабуть, спокійніше.

      Вінницька область "обросла" блок-постами. Поліція перевіряє автівки.

      Працюють мобільні пости поліції в прикордонних зонах, а також на стаціонарних постах поліції. У нас є можливість перевіряти відразу через планшети по базах, чи знаходиться машина в розшуку. Так само націлені мобільні патрулі фактично на перевірку осіб, які можуть перебувати в розшуку, які можуть виношувати якісь злочинні плани – тобто всі підозрілі особи,
      – розповіла прес-секретар нацполіції у Вінницькій області Анна Олійник.

      А ще у Вінниці тепер посилено охороняють стратегічні об'єкти – телецентр та водоканал. Всяке буває.

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      У Сумській області також встановили блок-пости, заборонили масові заходи, мітинги та акції. Тож нині для мешканців цієї області цікавою розвагою може стати хіба що розворот на 180 градусів автівки росіянина на блок-пості.

      Та найбільше тішать новини з Одеської області. Там уже перевели у режим готовності систему протиповітряної оборони, все серйозно. Але разом із тим прогнозована заборона на нічний продаж алкоголю не відбулася. Одеська влада поки комбінує приємне з корисним.

      Я у Києві, де воєнного стану немає, чомусь також відчула зміни – ціни на продукти стрибнули вгору відсотків так на 20. Хоча жодних передумов для цього нема. Просто тому, що можуть...

      Про Донецьку та Луганську область у контексті воєнного стану говорити складно. Бо раптове введення воєнного стану на війні, на окупованих територіях – це звучить комічно. Але є що сказати про Маріуполь. Там днями співробітники СБУ затримали пенсіонера, який розклеював сюрреалістичні за змістом і комуністичні з вигляду плакати. На них зображений Янукович замість "Родіни-матєрі, яка завьот" із текстом російською мовою: "А ти заплатив за новими тарифами?"

      Тут має бути завіса, але історія має продовження. Чоловік заявив, що "плакати не виробляв, а знайшов вдома, вважає себе патріотом України і засуджує агресію Росії".

      Тепер точно завіса. Всім приємного воєнного стану!

      Читайте також: Дипломатія чи лопати: як Україні реагувати на агресію Росії у Чорному та Азовському морях?

      Автор: Ольга Бродська
      Теги: Новини України Новини політики Публікації Воєнний стан в Україні
      Джерело: 24 Канал
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