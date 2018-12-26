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      НЕГОДА В УКРАЇНІ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА

      Воєнний стан в Україні провели у пом'якшеному варіанті, він не вплинув на громадян, – експерт

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      Науковий директор Фонду Демократичні ініціативи Олексій Гарань
      Науковий директор Фонду Демократичні ініціативи Олексій Гарань / 24 канал

      У середу, 26 грудня, о 14 годині завершилася дія воєнного стану, який запроваджували у 10-ти областях України на 30 діб у зв'язку із агресією Росії. Нині експерти зазначають, що його провели у пом'якшеному варіанті, щоб не обмежувати права громадян.

      Таку думку висловив професор політології, науковий директор Фонду Демократичні ініціативи Олексій Гарань у прямому ефірі 24 каналу.

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      "Я не відношу воєнний стан до головних подій 2018 року, тому що мені здається, що його провели у лайтовому, пом'якшеному варіанті. Це була певна компромісна спроба, щоб не відтягнути вибори, зберегти баланс з демократичним процесом та не обмежувати права громадян", – відповів Олексій Гарань.

      За словами експерта, воєнний стан був превентивний (запобіжний захід – 24), але це була скоріше модель відпрацювання співпраці військових і цивільних органів, а на громадян він ніяк не вплинув.

      У сприйнятті українців війни є певний парадокс: коли ми питаємо про неї, то війна входить у трійку, а за деякими опитуваннями навіть на першому місці, болючих питань українців. Але безпосередньо людей це мало торкається, начебто війна "десь там". Це такий механізм психологічного захисту, українці воліють про це не згадувати. Тому коли їм сказали про воєнний стан, вони одразу запанікували, що буде мобілізація, підніметься курс валют чи будуть якісь обмеження,
      – наголосив Гарань.

      Він також зазначив, що на цьому, на жаль, дуже добре попрацювали політики та й телеканали. "Мені здається, що наше телебачення не розуміє, що воно має займатися просвітництвом, натомість більшість медіа думають лише про рейтинги", – додав експерт.

      Що таке воєнний стан?Це не оголошення війни, а особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у випадках збройної агресії проти України, нападу на неї, а також якщо існує небезпека для незалежності та територіальної цілісності держави. Правовою основою введення воєнного стану є Конституція України, закон України "Про правовий режим воєнного стану", а також указ Президента. Аби рішення РНБО вступило в силу, за неї має проголосувати Верховна Рада. Закон про правовий режим воєнного стану передбачає низку положень щодо зміни прав і свобод громадян, однак не обов'язково всі вони можуть бути реалізовані. Вичерпний перелік прав і свобод людини як громадянина, які протягом дії воєнного стану будуть обмежені, та термін їх обмеження, має міститися в Указі Президента.

      Теги: Новини України Воєнний стан в Україні Новини політики Війна на Донбасі Медіа
      Джерело: 24 канал
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