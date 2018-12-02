Воєнний стан в Україні: Супрун розповіла про обов'язкову аптечку для кожного громадянина

Під час воєнного стану, який запровадили в 10 областях України, громадяни мають бути готовими до надзвичайних ситуацій. Українці повинні подбати про спеціальні аптечки, у яких буде все необхідне.

Про це повідомила виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун у Facebook.

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Супрун наголосила, що необхідним є проходження курсів з домедичної допомоги.

Ще важливіше — навчитися надавати домедичну допомогу. Дуже раджу кожному пройти такий курс. Вміння, які ви отримаєте, можуть стати вирішальними для вашого життя або життя людей, що поруч. Без них жодна аптечка не допоможе.

Так, громадська організація "Захист патріотів" підготувала базовий набір, який повинен увійти в аптечки кожного.

До такого набору мають увійти дві пари рукавичок, клапан з плівкою для проведення штучного дихання, а також засоби для зупинки кровотечі — турнікет, кровоспинний бинт з гемостатичним засобом. Окрім того, українці мають подбати про марлеві серветки різних розмірів, нестерильні марлеві бинти; еластичні бинти з можливістю фіксації та пластирі різних розмірів.

Не буде зайвою термоковдра, атравматичні ножиці для того, щоб мати можливість розрізати одяг на потерпілому, та велика хустка, якою можна зафіксувати кінцівку потерпілого. За словами міністерки, не слід забувати про антисептичні засоби – дезінфікуючий засіб для рук, спиртові серветки, жилет зі світловідбиваючими елементами, ліхтарик, маркер.

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Чому Україна запровадила воєнний стан?25 листопада в Азовському морі прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.



Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.



Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму.



Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.