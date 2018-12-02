Воєнний стан в Україні та обшуки СБУ у шикарному маєтку настоятеля Лаври – топ-5 відео тижня

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Верховна Рада запровадила воєнний стан в Україні: що це означає

Верховна Рада ухвалила постанову про введення в Україні режиму воєнного стану. Відповідне рішення підтримали 276 депутатів. Указ президента, який передбачає введення воєнного стану на 30 днів, стосується не всієї території України, а лише переліку областей:

Вінницька Луганська Донецька Миколаївська Одеська Сумська Харківська Чернігівська Херсонська Запорізька Внутрішні води Азово-Керченської акваторії.

Порошенко також заявив, що воєнний стан в окремих регіонах України буде застосовуватися тільки у випадку наземної російської військової агресії. Загалом у законі про воєнний стан перерахована низка заходів, яка може бути введена на період режиму воєнного стану. Нижче в інфографіці наводимо цей список. Однак не обов'язково всі ці заходи будуть здійснені, остаточний перелік заходів визначає президент своїм указом.



Які заходи можуть бути введені на період воєнного стану в Україні

Відео про те, як запроваджувався воєнний стан в Україні та що він означає:

Що таке "воєнний стан" для бійців ЗСУ на передовій

Воєнний стан вже діяв раніше – хоч і неофіційно – на Донеччині й Луганщині. Мешканці цих областей вже п'ятий рік живуть та працюють в особливих умовах. Адже частина областей окупована росіянами. Людям давно радять постійно бути уважними, не піддаватися на провокації. А військовим постійно нагадують про заходи безпеки. "Ворог поводить себе нахабно і скритно. Увечері, в основному, трапляються провокації, працюють снайпери. Часто", – розповів військовослужбовець ЗСУ Олег. До того ж, стріляють з новітнього озброєння.

Відео, як бійці розповідали про російський "Вихлоп" і диванних воїнів:

Розмитнення "євроблях": перші дні набуття чинності нового закону

Закони щодо авто на єврономерах набрали чинності з 25 листопада. Упродовж 90 днів діятиме знижений коефіцієнт на акциз. Це значить, що "євробляхери" мають три місяці, щоб легалізуватися, сплативши акциз зі знижкою у 50%. Та наразі ажіотажу на львівській митниці немає. За новим законом вже встигли розмитнитись 150 автівок з Європи, і поки що – жодної старшої 10 років. Експерти кажуть, що до процедури розмитнення допускають лише зняті з обліку в Європі транспорті засоби. Їх завозять в режимі імпорту, а не через "сірі" схеми, як більшість "євроблях".

Відео про те, як водії приїхали на львівську митницю, щоб розмитнити авто на єврономерах:

Продовження секс-скандалу з домаганням студентки КПІ

Суд обрав запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт до 27 січня – політтехнологу Володимиру Петрову, підозрюваному у справі про нібито сексуальні домагання заступника начальника відділу департаменту захисту економіки Нацполіціі Олександра Варченка до студентки КПІ. Іншому фігуранту справи, Олександру Барабошку, теж обрали запобіжний захід – два місяці арешту до 29 січня з можливістю застави у три мільйони гривень. До слова, суд відбувався у закритому режимі. Адвокати відмовилися повідомляти будь-які відомості, що пролунали в ході засідання суду.

Відео про те, у чому суть сексуального скандалу між чиновником Нацполіції та студенткою:

СБУ здійснило обшуки у шикарному маєтку настоятеля Києво-Печерської лаври

У четвер, 30 листопада, силовики обшукали шикарний маєток намісника Києво-Печерської лаври Павла. Працювали одразу три відомства – СБУ, прокуратура та поліція. Павла підозрюють у розпалюванні міжконфесійної ворожнечі та порушенні рівноправності громадян з огляду на расову належність. "Проводяться обшуки за місцем проживання та розміщенням майнового комплексу, який належить настоятелю Києво-Печерської лаври митрополиту Павлу Лебедю", – сказав співробітник СБУ. Біля величезного будинку намісника Києво-Печерської лаври розташований трохи менший гостьовий дім, а також різні альтанки та будиночки садівника. З усього видно, що сирі келії для монахів залишились у далекому минулому.

Відео, як тривав обшук та як живе духовна особа високого сану: