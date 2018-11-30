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      Воєнний стан в Україні: у ще одній області заборонили носити цивільним військову форму

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      На Вінниччині через воєнний стан цивільним заборонили носити військову форму
      На Вінниччині через воєнний стан цивільним заборонили носити військову форму / Соцмережі

      Рада оборони Вінниччини, відповідно до Указу президента щодо запровадження воєнного стану, ухвалила рішення щодо заборони в області носити військову форму та її елементи цивільним. Зауважимо, що воєнний стан, зокрема, поширюється і на Вінницьку область.

      Про це повідомляє Вінницька облрада на своєму офіційному сайті.

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      Як зазначають чиновники, носити військову форму все ж дозволяється військовослужбовцям Збройних Сил України, Служби безпеки України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, а також інших військових формувань, утворених відповідно до Законів України.

      "На всі випадки безпідставного носіння військової форми буде оперативне реагування правоохоронних органів з перевіркою документів і встановлення ймовірної належності до незаконних військових формувань", – наголошують у Вінницькій обласній раді.

      Нагадаємо, раніше носити цивільним військову форму вирішили заборонити у Запорізькій області. Як пояснили такий крок у поліції, це робиться для того, щоб шахраї не заподіяли шкоди громадянам.

      Чому Україна запровадила воєнний стан? 25 листопада в Азовському морі прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.

      Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.

      Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму.

      Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.

       

       

      як воєнний стан впливає на життя цивільного населення в україні:
      Теги: Новини України Новини політики Воєнний стан в Україні Вінниця Збройні Сили України Нацгвардія Держприкордонслужба
      Джерело: 24 канал
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