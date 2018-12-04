14:02
4 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ПРОТЕСТИ У ФРАНЦІЇ ЗАБОРОНА В’ЇЗДУ РОСІЯНАМ В УКРАЇНУ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Казуси на саміті G20. Засекречені файли від Мінкульту
      Вєсті Кремля
      23:48, 3 грудня
      Вєсті. UA. Великий провал Порошенка. Балакучий малорос Євгеній
      Вєсті.UA
      23:18, 3 грудня
      Через які схеми військові залишаються без обіцяних квартир
      ЦРУ
      09:00, 30 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Табу та заборони в Союзі
      Згадати все
      22:30, 30 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ПРОТЕСТИ У ФРАНЦІЇ ЗАБОРОНА В’ЇЗДУ РОСІЯНАМ В УКРАЇНУ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      Воєнний стан в Україні: усі кораблі Держприкордонслужби приведені в повну бойову готовність

      1010 Читать новость на русском
      Усі кораблі Держприкордонслужби приведені в повну бойову готовність
      Усі кораблі Держприкордонслужби приведені в повну бойову готовність / Фото з відкритих джерел

      Практично усі кораблі і катери Державної прикордонної служби України перебувають у морі. Вони приведені у повну бойову готовність.

      Про це розповів голова Держприкордонслужби Петро Цигикал під час інтерв’ю на одному із українських телеканалів, повідомляє прес-служба відомства.

      Читайте також: Підвищення контролю на українському кордоні: кого перевірятимуть у посиленому режимі

      "Усі кораблі і катери Держприкордонслужби приведені в повну бойову готовність. Практично весь плавсклад перебуває сьогодні в морі", – сказав він.

      Так, раніше морські прикордонні загони входили в склад сухопутних регіональних управлінь, натомість з 1 грудня їх ввели в штат управління Морської охорони.

      Щоб об’єднати зусилля, ми створили морське регіональне управління,
      – пояснив Цигикал.

      Голова Держприкордонслужби додав, що українські прикордонники супроводжують судна в акваторії Азовського моря. Вони також попереджають рибалок і капітанів інших суден, які проходять Керченську протоку, про можливі режимні заходи з боку Російської Федерації.

      До слова, через запровадження воєнного стану в Україні 3 грудня розпочалися військові збори резервістів. В міноборони наголошують – загальної мобілізації не буде. А ті усі, кого покликали на збори до свят, повернуться додому. А покликати мають 178 тисяч людей – саме такий у нас резерв першої черги.

      Що таке воєнний стан?Це не оголошення війни, а особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у випадках збройної агресії проти України, нападу на неї, а також якщо існує небезпека для незалежності та територіальної цілісності держави. Правовою основою введення воєнного стану є Конституція України, закон України "Про правовий режим воєнного стану", а також указ президента. Аби рішення РНБО набрало чинності, за неї має проголосувати Верховна Рада. Закон про правовий режим воєнного стану передбачає низку положень щодо зміни прав і свобод громадян, однак не обов'язково всі вони будуть введені. Вичерпний перелік прав і свобод людини як громадянина, які протягом дії воєнного стану будуть обмежені, та термін їх обмеження, має міститися в Указі Президента.

      Воєнний стан в Україні

      Що треба знати про воєнний стан в Україні: дивіться відео

       

      Теги: Новини України Новини політики Конфлікт в Азовському морі Україна – Росія Водний транспорт Воєнний стан в Україні Держприкордонслужба
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Легальних підстав на від'єднання Криму від України немає, — експерт
       27 лютого 2014 , 14:54 1
      Порошенко каже, що має стриманий оптимізм щодо реалізації домовленостей у Мінську
       12 лютого 2015 , 21:08
      Тренер Зорі після скандального сюжету: Футбол 1/2 – це найкращі канали, які говорять тільки правду
       21 серпня , 18:09
      Ротань завітав на тренування збірної України і тепло поспілкувався з Шевченком
       14 листопада , 22:36
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук