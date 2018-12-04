Воєнний стан в Україні: усі кораблі Держприкордонслужби приведені в повну бойову готовність

Практично усі кораблі і катери Державної прикордонної служби України перебувають у морі. Вони приведені у повну бойову готовність.

Про це розповів голова Держприкордонслужби Петро Цигикал під час інтерв’ю на одному із українських телеканалів, повідомляє прес-служба відомства.

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"Усі кораблі і катери Держприкордонслужби приведені в повну бойову готовність. Практично весь плавсклад перебуває сьогодні в морі", – сказав він.

Так, раніше морські прикордонні загони входили в склад сухопутних регіональних управлінь, натомість з 1 грудня їх ввели в штат управління Морської охорони.

Щоб об’єднати зусилля, ми створили морське регіональне управління,

– пояснив Цигикал.

Голова Держприкордонслужби додав, що українські прикордонники супроводжують судна в акваторії Азовського моря. Вони також попереджають рибалок і капітанів інших суден, які проходять Керченську протоку, про можливі режимні заходи з боку Російської Федерації.

До слова, через запровадження воєнного стану в Україні 3 грудня розпочалися військові збори резервістів. В міноборони наголошують – загальної мобілізації не буде. А ті усі, кого покликали на збори до свят, повернуться додому. А покликати мають 178 тисяч людей – саме такий у нас резерв першої черги.

Що таке воєнний стан?Це не оголошення війни, а особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у випадках збройної агресії проти України, нападу на неї, а також якщо існує небезпека для незалежності та територіальної цілісності держави. Правовою основою введення воєнного стану є Конституція України, закон України "Про правовий режим воєнного стану", а також указ президента. Аби рішення РНБО набрало чинності, за неї має проголосувати Верховна Рада. Закон про правовий режим воєнного стану передбачає низку положень щодо зміни прав і свобод громадян, однак не обов'язково всі вони будуть введені. Вичерпний перелік прав і свобод людини як громадянина, які протягом дії воєнного стану будуть обмежені, та термін їх обмеження, має міститися в Указі Президента.

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