08:13
29 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Як наповнюватимуть бюджет Росії. Підлабузник Михалков
      Вєсті Кремля
      21:27, 28 листопада
      Вєсті.UA. (Не)Виконані обіцянки Яценюка. Військова служба українських дітей
      Вєсті.UA
      20:32, 28 листопада
      Як бізнесмени в Україні допомагають РФ виробляти небезпечну зброю
      ЦРУ
      09:00, 28 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Суботники і недільники
      Згадати все
      00:56, 28 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Воєнний стан в Україні: як МВФ надалі буде співпрацювати з Києвом

      246
      У МВФ підтвердили готовність працювати з Україною за новою програмою Stand-By
      У МВФ підтвердили готовність працювати з Україною за новою програмою Stand-By / Соцмережі

      Попри запровадження воєнного стану, Міжнародний валютний фонд позитивно оцінив перспективи взаємодії з Україною. Так, в інституції заявили про готовність працювати з Києвом за новою програмою Stand-By, а також зазначили, що ключові показники державного бюджету України на 2019 рік відповідають вимогам фонду.

      Про це стало відомо після телефонної розмови між Президентом України Петром Порошенком і розпорядником МВФ Крістін Лагард.

      Читайте також: Запровадження воєнного стану в Україні: стала відома реакція МВФ

      "Я мала конструктивну бесіду з президентом Порошенком. Ми обговорили стан очікуваної угоди stand-by. Президент, зі свого боку, поінформував мене про основні показники бюджету на 2019 рік, який нещодавно було схвалено парламентом і він перебуває на розгляді співробітників МВФ", – мовиться у заяві Лагард.

      Водночас вона зауважила, що попередня оцінка є задовільною, і очікується, що процес незабаром завершиться.

      Ми також дослідили можливу технічну допомогу з боку МВФ, щоб зміцнити податкову адміністрацію та зробити податкову систему більш сприятливою для (економічного – 24 канал) зростання, забезпечуючи при цьому боргову стійкість. Всі попередні дії, як очікується, українські органи влади до 10 грудня 2018 року, і найближчим часом буде скликано засідання Виконавчого ради для обговорення угоди stand-by,
      – додала директор-розпорядник МВФ.

      За її словами, засідання Виконавчого ради МВФ для обговорення угоди Stand-By буде скликано одразу після цьог.

      "Ми підтвердили позитивні та готові до співпраці відносини між Україною та МВФ", – підсумувала Лагард.

      Прокоментував вищезазначену зустріч і український гарант.

      Згідно з попередніми оцінками МВФ, ключові показники Державного бюджету України на 2019 рік відповідають погодженим з Фондом параметрами. Було також окремо підкреслено, що введення воєнного стану не вплине на взаємодію з МВФ,
      – наголосив Петро Порошенко у своєму Twitter.

      Нагадаємо, 19 жовтня уповноважений персонал МВФ досяг угоди з Україною про нову програму підтримки економічної політики stand-by (SBA). Нова угода передбачає 3,9 мільярда доларів для України, та "послужить основою для економічної політики влади у 2019 році".

      Теги: Новини України Новини політики Воєнний стан в Україні Петро Порошенко Крістін Лагард МВФ Президент України Фінанси Гроші
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      "Удачный пожар" на российском ледоколе
      28 листопада , 22:01 "Удачный пожар" на российском ледоколе
      Злой Одессит 4094
      Як вуса рятують чоловіче життя
      28 листопада , 21:00 Як вуса рятують чоловіче життя
      Олександр Бевза 1227
      Викрасти за 60 секунд: найзухваліші пограбування в кіно
      28 листопада , 16:30 Викрасти за 60 секунд: найзухваліші пограбування в кіно
      960
      Смартфони з найкращою камерою – рейтинг Техно 24
      28 листопада , 20:04 Смартфони з найкращою камерою – рейтинг Техно 24
      2202
      Законопослушная Украина и нелогичный Путин: как Трамп должен вмешатся в конфликт в Азовском море
      28 листопада , 20:00 Законопослушная Украина и нелогичный Путин: как Трамп должен вмешатся в конфликт в Азовском море
      Іван Яковина 1052
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Стрілянина у трамваї сталася у Києві
      9 грудня 2016 , 12:41
      Запеклі бої під Авдіївкою тривають, – військові
       30 січня 2017 , 11:36
      Балотеллі може не перейти в Марсель через свого скандального агента
       27 липня , 19:57
      Воротар збірної України: Колишній тренер вимагав від мене мінімум 5 км за матч
       18 жовтня , 14:52
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук