Воєнний стан в Україні: як МВФ надалі буде співпрацювати з Києвом

Попри запровадження воєнного стану, Міжнародний валютний фонд позитивно оцінив перспективи взаємодії з Україною. Так, в інституції заявили про готовність працювати з Києвом за новою програмою Stand-By, а також зазначили, що ключові показники державного бюджету України на 2019 рік відповідають вимогам фонду.

Про це стало відомо після телефонної розмови між Президентом України Петром Порошенком і розпорядником МВФ Крістін Лагард.

Читайте також: Запровадження воєнного стану в Україні: стала відома реакція МВФ

"Я мала конструктивну бесіду з президентом Порошенком. Ми обговорили стан очікуваної угоди stand-by. Президент, зі свого боку, поінформував мене про основні показники бюджету на 2019 рік, який нещодавно було схвалено парламентом і він перебуває на розгляді співробітників МВФ", – мовиться у заяві Лагард.

Водночас вона зауважила, що попередня оцінка є задовільною, і очікується, що процес незабаром завершиться.

Ми також дослідили можливу технічну допомогу з боку МВФ, щоб зміцнити податкову адміністрацію та зробити податкову систему більш сприятливою для (економічного – 24 канал) зростання, забезпечуючи при цьому боргову стійкість. Всі попередні дії, як очікується, українські органи влади до 10 грудня 2018 року, і найближчим часом буде скликано засідання Виконавчого ради для обговорення угоди stand-by,

– додала директор-розпорядник МВФ.

За її словами, засідання Виконавчого ради МВФ для обговорення угоди Stand-By буде скликано одразу після цьог.

"Ми підтвердили позитивні та готові до співпраці відносини між Україною та МВФ", – підсумувала Лагард.

Прокоментував вищезазначену зустріч і український гарант.

Згідно з попередніми оцінками МВФ, ключові показники Державного бюджету України на 2019 рік відповідають погодженим з Фондом параметрами. Було також окремо підкреслено, що введення воєнного стану не вплине на взаємодію з МВФ,

– наголосив Петро Порошенко у своєму Twitter.

Відповідно до попередніх оцінок МВФ, ключові показники Державного бюджету України на 2019 рік відповідають погодженим з Фондом параметрам. Про це у ході телефонної розмови говорили з Директором-розпорядником МВФ Крістін Лагард pic.twitter.com/rfbkdCLmEy — Петро Порошенко (@poroshenko) November 28, 2018

Директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард підтвердила, що МВФ готовий надати відповідну технічну допомогу Україні у питанні реформування фіскальної політики та податкового адміністрування. Було окремо підкреслено, що введення воєнного стану не вплине на взаємодію з МВФ pic.twitter.com/tJ07hnJQfY — Петро Порошенко (@poroshenko) November 28, 2018

Нагадаємо, 19 жовтня уповноважений персонал МВФ досяг угоди з Україною про нову програму підтримки економічної політики stand-by (SBA). Нова угода передбачає 3,9 мільярда доларів для України, та "послужить основою для економічної політики влади у 2019 році".