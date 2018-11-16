Воєнний злочин: українців у Криму незаконно змушують служити в російській армії

Окупаційна влада заохочує юних кримчан йти до лав російської армії. За чотири роки військо Російської Федерації поповнили близько 12 тисяч українців з Криму, хоч це суперечить міжнародному гуманітарному праву. Зокрема, дві з половиною тисячі хлопців потрапили у пастку осіннього російського призову, що стартував у жовтні та триватиме до кінця 2018 року.

Російські ЗМІ з гордістю повідомляють кримчанам про новий сезон призову до російської армії. Щоправда, не згадують про те, що кампанія – незаконна.

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"Це грубе порушення міжнародного гуманітарного права, тому що женевська конвенція 1949 року забороняє призивати жителів окупованих територій до лав армії окупаційної держави", – пояснила юрист Кримської правозахисної групи Ірина Сєдова.



Щороку кількість призовників до російської армії з Криму зростає

Тим часом щороку кількість призовників зростає: якщо у 2015 їх було менш ніж 500, то зараз майже три тисячі. І, як не дивно, за останні чотири роки окупації ентузіазм іти до армії у юних кримців тільки збільшується. А все тому, що їх заохочують змалку, у школах, університетах, створюють спеціальні юнацькі табори, де вчать поводитися зі зброєю. А на тих, кого не переконали – тиснуть криміналом. "Усього 40 кримінальних справ вже відкрито, у 33 вже винесені вироки", – зазначила Сєдова.



Зразок повістки, яку вручають українцям у Криму

Такими незаконними діями Росії обурені представники Меджлісу.

Я закликаю громадян України добре подумати, перш ніж навіть вимушено йти до окупаційної армії. Бо ніхто не знає, де вони опиняться: в Сирії чи на території України,

– заявив заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз.

І додав, що українці у Криму не повинні боятися сказати окупантам "Ні".



Кримчанин Мемедов – боєць ЗСУ, його ж родичів можуть призвати до армії РФ

Кримчанин Ізмаїл Мемедов добровольцем пішов на війну проти російських окупантів на Донбас ще у 2014. На рідному півострові залишились родичі і знайомі.

У мене племінників дуже багато в Криму, у моєї дружини теж. Якщо таке станеться, що їх призвуть, а потім так вийде, що я зустрінусь з ними на Донбасі – це страшний сон,

– наголосив військовослужбовець ЗСУ Мемедов.

Ухилитися від армії окупанта можна, кажуть правозахисники: не ставати на військовий облік, не отримувати російський паспорт, хоч до цього теж примушують, їхати до України навчатися, працювати.

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"Примус служити в армії окупанта – воєнний злочин", – наголошують у Кримській правозахисній групі. Там уже зібрали і передали до Міжнародного кримінального суду кілька сотень доказів. Сподіваються, що світова Феміда відкриє провадження якомога швидше. Що, у свою чергу, має прискорити деокупацію півострова.