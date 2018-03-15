Воїн АТО Роман Семисал заспівав у дуеті із сестрами Тельнюк: ліричне відео

Соціально-мистецький проект #ПісніВійни презентував відео до свого 12-го синглу "Мені тебе не вистачає". Це дует воїна АТО, добровольця, поета, актора театру і кіно (виконавець однієї з ролей у фільмі "Кіборги") Романа Семисала та Сестер Тельнюк.

Автором слів ліричної та зворушливої пісні "Мені тебе не вистачає" є сам боєць, а музику створила Леся Тельнюк. Ця композиція увійшла в альбом сучасних фронтових пісень #ПісніВійни, реліз якого відбувся 14 жовтня 2017 року.

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На фронт російсько-української війни на сході України Роман Семисал пішов добровольцем у 2014-му. Служив у 24-й окремій механізованій бригаді. Саме на фронті Роман написав вірш "Мені тебе не вистачає", який згодом став одним із синглів проекту #ПісніВійни.

"Про війну потрібно говорити правду або нічого, – каже воїн. – Вірш "Мені тебе не вистачає" я написав під час першого артилерійського обстрілу. Тоді будь-яке патріотичне роздуте почуття, будь-яке геройство, будь-які "шапкозакидацькі настрої" миттєво з нас вилетіли… Реалії на війні дуже страшні".

"Зараз розвивається окремий музичний жанр – сучасна військова пісня, – зазначають учасниці проекту "ТЕЛЬНЮК: Сестри" Галя і Леся Тельнюк. – І він дуже потрібен саме зараз, коли триває війна, бо це також зброя, це також ліки і протидія. Це те, що розраджує. Проект #ПісніВійни є моментом фіксації нашої нової історичної пам’яті, пісенним укріпленням наших ідеалів, символів, національних кодів".

Дивіться відео до пісні "Мені тебе не вистачає":