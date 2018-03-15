21:55
15 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
-5°C
3°C -5°C
  • п'ятниця
    -1°C -9°C
  • субота
    -6°C -9°C
  • неділя
    -8°C -19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ЄВГЕН БАКУЛІН ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Напалм Терези Мей. Дагестан проти Путіна
Вєсті Кремля
08:51, сьогодні
Вєсті. UA. Підступний план Савченко. Шапка для Порошенка
Вєсті.UA
21:20, сьогодні
Криптовалюта: заборонити чи легалізувати
ЦРУ
09:30, 14 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. Острів любові: український еротичний серіал
Згадати все
19:45, 12 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ЄВГЕН БАКУЛІН ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ

Воїн АТО Роман Семисал заспівав у дуеті із сестрами Тельнюк: ліричне відео

1250 Читать новость на русском
Роман Семисал заспівав у дуеті із сестрами Тельнюк
Роман Семисал заспівав у дуеті із сестрами Тельнюк / Кадр з відео

Соціально-мистецький проект #ПісніВійни презентував відео до свого 12-го синглу "Мені тебе не вистачає". Це дует воїна АТО, добровольця, поета, актора театру і кіно (виконавець однієї з ролей у фільмі "Кіборги") Романа Семисала та Сестер Тельнюк.

Автором слів ліричної та зворушливої пісні "Мені тебе не вистачає" є сам боєць, а музику створила Леся Тельнюк. Ця композиція увійшла в альбом сучасних фронтових пісень #ПісніВійни, реліз якого відбувся 14 жовтня 2017 року.

Читайте також: Рекордні збори: продюсер "Кіборгів" озвучив цифри

На фронт російсько-української війни на сході України Роман Семисал пішов добровольцем у 2014-му. Служив у 24-й окремій механізованій бригаді. Саме на фронті Роман написав вірш "Мені тебе не вистачає", який згодом став одним із синглів проекту #ПісніВійни.

"Про війну потрібно говорити правду або нічого, – каже воїн. – Вірш "Мені тебе не вистачає" я написав під час першого артилерійського обстрілу. Тоді будь-яке патріотичне роздуте почуття, будь-яке геройство, будь-які "шапкозакидацькі настрої" миттєво з нас вилетіли… Реалії на війні дуже страшні".

"Зараз розвивається окремий музичний жанр – сучасна військова пісня, – зазначають учасниці проекту "ТЕЛЬНЮК: Сестри" Галя і Леся Тельнюк. – І він дуже потрібен саме зараз, коли триває війна, бо це також зброя, це також ліки і протидія. Це те, що розраджує. Проект #ПісніВійни є моментом фіксації нашої нової історичної пам’яті, пісенним укріпленням наших ідеалів, символів, національних кодів".

Дивіться відео до пісні "Мені тебе не вистачає":

Теги: Новини України LifeStyle АТО Музика Кіборги
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Хочеш миру – готуйся до війни: у кого в світі зброї найбільше та хто її купує в Росії
сьогодні, 20:01 Хочеш миру – готуйся до війни: у кого в світі зброї найбільше та хто її купує в Росії
Борис Немировський 1102
Хмарочоси в Україні: чого нам бракує для висотного будівництва
сьогодні, 19:01 Хмарочоси в Україні: чого нам бракує для висотного будівництва
Яніна Ткачук 853
Яків Смолій – банкір зі стажем і доларовий мільйонер: ТОП-факти про нового голову НБУ
сьогодні, 18:00 Яків Смолій – банкір зі стажем і доларовий мільйонер: ТОП-факти про нового голову НБУ
Соломія Ніколайчук 6160
Дії Інституту нацпам'яті Польщі провокують антисемітські настрої
сьогодні, 16:54 Дії Інституту нацпам'яті Польщі провокують антисемітські настрої
Блог Медіа 464
Держпереворот в Україні: хто головні підозрювані і які є докази?
сьогодні, 16:01 Держпереворот в Україні: хто головні підозрювані і які є докази?
Інна Жолобович 5065
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук