Воїни на Донбасі нас захищають, а ми доводимо, що є Україною, – героїня Паралімпіади-2018

Дворазова призерка Паралімпійських Ігор 2018 року Оксана Шишкова стверджує, що для нагород у неї є своє місце. Зокрема, вона використовує для цього іграшку.

Про це спортсменка розповіла у коментарі ТСН.

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У мене є ведмедик, мій талісман. Він зі мною з Ванкувера 2010 року. Я коли приходжу, вішаю на нього медальку", — стверджує вона.

Зокрема, за два "срібла" Паралімпіади2018 Оксана перш за все є вдячною своєму гайду – Віталію Козакову.

"Вони — дуже скромні в нас. Насправді роблять не менше роботи", — каже українська героїня Ігор.

За її словами, всі свої медалі вона присвячує захисникам України та обіцяє заради них поборотись за третю, вже найвищого ґатунку.

"Всім величезне спасибі, хто перебуває у АТО. Нас захищають, і ми тут доводимо всіляко, що ми – Україна, ми – сильні", — констатувала Шишкова.

Нагадаємо, 10 березня Оксана Шишкова здобула срібну медаль на Паралімпіаді-2018, яка стала взагалі першим "сріблом" Ігор для збірної України. Крім того, 12 березня біатлоністка з вадами зору виборола ще одну срібну нагороду.