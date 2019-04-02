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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА 2019
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      Воїни ЗСУ одним пострілом знищили "Утьос" бойовиків на Донбасі: ефектне відео

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      Знищення бійцями ЗСУ "Утьосу" бойовиків на Донбасі потрапило на відео
      Знищення бійцями ЗСУ "Утьосу" бойовиків на Донбасі потрапило на відео / Скріншот із відео

      В районі населеного пункту Попасна, що на Луганщині, воїни одного з підрозділів Об’єднаних сил знищили крупнокаліберний кулемет "Утьос" проросійських бойовиків.

      Воїни ООС знову дали гідну відповідь окупанту – єдиним пострілом знищили озброєння ворога. За цю територію відповідає 54-ї механізована бригада ЗСУ. 

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      Зазначимо, ситуація на Донбасі загострилася, бойовики активізувались. Зростання напруження після виборів військові передбачали. 

      Бойовики гатять по українських позиціях із забороненого озброєння – лише від початку доби 2 квітня таких обстрілів було вже 10. Двоє українських воїнів загинули, ще двоє отримали поранення.  Зокрема, у районі міста попасна бойовики гатили з мінометів та автоматичних станкових гранатометів.

       

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      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил
      Джерело: 24 канал
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