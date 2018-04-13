Война или фиктивность: к чему приведут взаимные угрозы Трампа и Путина

Американский президент остро отреагировал на обещание целого ряда российских дипломатов и генералов уничтожать не только американские ракеты, направленные против сирийских правительственных объектов, но и носители этих ракет, то есть американские корабли и самолеты. Фактически Россия и США обменялись угрозами применить друг против друга силу.

"Россия обещает сбивать любые ракеты, выпущенные по Сирии. Готовься, Россия, они прилетят. Они будут хорошие, новые и "умные"! Не надо поддерживать животное, которое убивает газом своих граждан и получает удовольствие!" – написал Трамп. Причем почти все в мире отметили, что Трамп ухитрился чуть ли не объявить Москве войну через твиттер, причем в выражениях, используемых школьными хулиганами.

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Например, международный обозреватель газеты The Guardian Питер Бомонт написал по этому поводу очень встревоженную статью, в которой сказал, что действия Трампа не просто безрассудные, но и опасные. А реакцию американского президента он сравнил с дерганьем ноги, когда врач бьет по коленке резиновым молоточком, в том смысле, что это чистый рефлекс, мыслительные процессы в этом движении не задействованы.

Для сравнения приведу слова германского кайзера Вильгельма II, в 1914 году объявившего о вступлении в Первую мировую войну. Тогдашний кайзер выступил совсем в другой тональности, чем нынешний американский президент: "С искренней скорбью я свидетельствую о завершении дружбы, которую Германия так берегла. Мы достаем из ножен меч - в ясном сознании и с чистыми руками". Это, прямо скажем, немного отличается от лексики Дональда Трампа.

Тем не менее даже задиристые (по выражению турецкого президента Эрдонага) слова Трампа вызвали в мире некоторую панику. Заговорили даже об опасности ядерной войны.

Тем более, что в России государственное телевидение начало на полном серьезе показывать сюжеты о том, что надо брать с собой в бомбоубежище в случае термоядерной атаки, а в США поднялся в воздух сверхсекретный самолет 4B Nightwatch, известный как самолет "Судного дня". Его задача – работать как командный пункт в условиях ядерного конфликта, если наземные структуры управления разрушены или повреждены.



Самолет 4B Nightwatch

Всеобщее волнение, правда, длилось не более полутора часов. Потом Трамп написал еще один твит, в котором сказал, что причин для конфликта с Россией нет, что США могут помочь Москве восстановить экономику, и что гонку вооружений пора прекращать. Все вздохнули с облегчением, но совсем уже расслабляться пока рано. Пентагон отправил из американского порта Норфолк к сирийским берегам авианосец "Гарри Труман" в сопровождении кораблей поддержки.

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Эта флотилия всего за пару часов может сделать котлету из всего российского Черноморского флота, а также российской авиации, находящейся в Сирии. Проще говоря, удар по Башару Асаду не отменен, а, видимо, просто отложен. Сам Трамп сейчас говорит что-то странное. Один из последних его твитов гласит: "Я никогда не говорил, когда именно произойдет атака на Сирию. Может быть, очень скоро, а может, и совсем не скоро!". Я предполагаю, что это произойдет примерно через неделю, когда "Гарри Труман" с кораблями сопровождения придет в Восточное Средиземноморье.

Совсем отказаться от бомбардировок Сирии американскому президенту было бы очень неудобно. Во-первых, он их уже громогласно анонсировал. Во-вторых, атаку поддерживают все его соратники в Белом доме, в-третьих, удар по Сирии отвлечет американскую публику от домашних неприятностей Трампа, которые растут как снежный ком.

Однако тут есть один очень важный момент. Удар по Сирии, похоже, будет фиктивным. Не эффективным, а наоборот. Сейчас по военным и дипломатическим каналам идет согласование целей. Они должны быть яркими и символическими, чтобы Трамп мог показать всем, какой он крутой. Но в то же время у них не должно быть какого-то важного стратегического значения, чтобы сильно не навредить военной мощи России и Асада.

Я думаю, что они сейчас готовят шикарное шоу на весь мир. Сценарий будет примерно такой: американцы запускают свои ракеты – это всегда очень красивое зрелище. Эти ракеты грозно летят к Сирии. Публика предвкушает грандиозные картины взрывов.

Но тут интрига: часть американских ракет сбивает российская ПВО! Москва надувается от гордости и чувства собственной важности. Весь мир ахнет: что же дальше? А дальше все остальные ракеты красочно взрывают пустые ангары и заброшенные здания, набитые старой техникой. Вся Сирия дрожит от взрывов, и тут уже Трамп показывает, какой он крутой и непобедимый.



Башар Асад

Башар Асад, в свою очередь, сообщает своим несчастным согражданам, как он самостоятельно и героически отбил нападение целой Америки!

Все стороны в диком восторге – счастливы и довольны. У Асада и россиян в распоряжении есть целая неделя, чтобы спрятать все ценное, убрать с глаз долой склады, припасы, важных генералов и так далее. Авиацию они уже перевели на безопасные аэродромы. Россияне вывели свои корабли их сирийских портов, к грандиозному шоу почти все готово.

Я думаю, что американская операция станет чистой воды показухой по ряду причин. Во-первых, такая показуха сейчас нужна всем участникам конфликта. Настоящая война США против России и Сирии, с кровью, трупами и риском ядерного конфликта, никому не интересна.

Второе. Когда кто-то хочет нанести серьезный урон противнику, он не объявляет об этом заранее. Смотрите, как действует Израиль в той же Сирии: его самолеты прилетают среди ночи, бомбят, что хотят, и улетают. Никаких заявлений ни до операции, ни после Иерусалим не делает. Он делает работу.

Третье. Дональд Трамп на самом деле хочет не ввязываться в сирийскую войну поглубже, а полностью выйти из нее. Он об этом уже несколько раз прямо говорил, а на прошлой неделе даже пообещал вывести из Сирии свой наземный контингент - примерно две тысячи спецназовцев.

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У американского президента главная задача сейчас – это не Сирия, где у США каких-то особых интересов нет, а Северная Корея с ее термоядерными ракетами. Эта страна, в отличие от Сирии, несет прямую и непосредственную угрозу как американским союзникам, Южной Корее и Японии, так и самим США.

По последней информации, уже в мае должна состояться встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына. Там они собираются обсудить возможность ядерного разоружения КНДР в обмен на отмену санкций, дипломатическое признание и другие плюшки. Чтобы переговоры шли гладко, у США должны быть свободные авианосцы, развязанные руки и полная свобода действий, а вовсе не активная война на Ближнем Востоке против Путина, Асада и их иранских подельников.



Ким Чен Ын

Ну а под занавес хочу рассказать и о еще одной интересной детали. Взаимные угрозы Трампа и Путина пока привели лишь к одному серьезному последствию. Мировые цены на нефть подскочили до значений 2014 года, составив более 70 долларов за баррель. Это привело к восстановлению недавно обвалившегося курса рубля и увеличению доходов бюджетов России, Ирана и Саудовской Аравии. Торговцы нефтью опасаются, что в случае войны поставки нефти с Ближнего Востока будут заблокированы, поэтому и повышают цены.

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Таким образом, все нынешнее противостояние пока работает лишь в интересах тех стран, которые экспортируют нефть.Впрочем, вся эта ситуация за предстоящую неделю может еще много раз поменяться. В сирийской войне участвует так много сторон, там сплетено так много разных интересов, что в любой момент может произойти что-то такое, чего никто вообще не ждал. Как хорошее, так и очень плохое.