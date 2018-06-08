18:29
8 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
20°C
26°C 10°C
  • субота
    27°C 16°C
  • неділя
    25°C 15°C
  • понеділок
    28°C 16°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Приховані таланти Шойгу. Телефон ганьби
Вєсті Кремля
23:13, 7 червня
Вєсті.UA. Скупий Порошенко. Аваков поверне Донбас
Вєсті.UA
21:22, 7 червня
Кого з медичних ректорів уже звільнили, а хто на черзі
ЦРУ
09:01, сьогодні
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. За валюту і під ковпаком КДБ: Проституція в Союзі
Згадати все
13:03, 6 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47

Войцех Бальчун буде хедлайнером на українському концерті

179 Читать новость на русском
Войцех Бальчун виступить у Львові
Войцех Бальчун виступить у Львові

У Львові відбудеться Національний проект "Українська пісня / Ukrainian Song Project 2018", хедлайнером якого стане колишній глава ПАТ "Укрзалізниця" Войцех Бальчун.

Войцех Бальчун – засновник і гітарист польського гурту CHEMIA, який буде одним із хедлайнерів концерту 18 серпня на "Арені Львів".

Читайте також: Євробачення 2019 опинилось на грані зриву: деталі

Національний проект "Українська пісня / Ukrainian Song Project" проходить у Львові уже третій рік поспіль. Серед уже оголошених хедлайнерів концерту – "Воплі Відоплясова", Pianoбой, О.Torvald і Alyosha.

Що таке проект "Українська пісня 2018"? Мета проекту "Українська пісня 2018" – пошук нових, унікальних, творчих обличь в українській музичній індустрії. Відтак 18 серпня разом із відомими артистами на грандіозну сцену на "Арені Львів" вийдуть молоді виконавці та гурти – десятеро переможців відбіркового туру, який триває до 15 червня 2018 року.

Переможців відбору "Української пісні 2018" визначають експерти – цього року це музичний продюсер Руслан Квінта, музичний продюсер телеканалу "Україна" Геннадій Вітер, композитор Михайло Некрасов, засновник лейблу "Контрамарка" Олександр Порядченко, продюсер каналу М2 Роман Муха, головний редактор онлайн-журналу Karabas Live Ігор Панасов і генеральний продюсер "Українська пісня / Ukrainian Song Project" Тарас Курчик.

Квитки на гала-концерт телепроекту "Українська пісня 2018" уже у продажі.

Теги: Новини України Музика LifeStyle
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Почему менеджера "Нафтогаза" заслужили премии
сьогодні, 18:03 Почему менеджера "Нафтогаза" заслужили премии
Сергій Фурса 117
Путин считает Порошенко "сбитым летчиком", или Главные выводы о "прямой линии" с главой Кремля
сьогодні, 17:00 Путин считает Порошенко "сбитым летчиком", или Главные выводы о "прямой линии" с главой Кремля
Блог Медіа 1037
Чому звільнили Данилюка і які це матиме наслідки
сьогодні, 16:01 Чому звільнили Данилюка і які це матиме наслідки
Христина Бердинських 552
Україна і рак: як допомогти мільйону онкохворих?
сьогодні, 15:01 Україна і рак: як допомогти мільйону онкохворих?
Наталія Лебідь 1080
Антін Мухарський: українцям треба не впадати в ейфорію і не зневірятись
сьогодні, 13:01 Антін Мухарський: українцям треба не впадати в ейфорію і не зневірятись
Катерина Петренко 734
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук