Войцех Бальчун буде хедлайнером на українському концерті

У Львові відбудеться Національний проект "Українська пісня / Ukrainian Song Project 2018", хедлайнером якого стане колишній глава ПАТ "Укрзалізниця" Войцех Бальчун.

Войцех Бальчун – засновник і гітарист польського гурту CHEMIA, який буде одним із хедлайнерів концерту 18 серпня на "Арені Львів".

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Національний проект "Українська пісня / Ukrainian Song Project" проходить у Львові уже третій рік поспіль. Серед уже оголошених хедлайнерів концерту – "Воплі Відоплясова", Pianoбой, О.Torvald і Alyosha.

Що таке проект "Українська пісня 2018"? Мета проекту "Українська пісня 2018" – пошук нових, унікальних, творчих обличь в українській музичній індустрії. Відтак 18 серпня разом із відомими артистами на грандіозну сцену на "Арені Львів" вийдуть молоді виконавці та гурти – десятеро переможців відбіркового туру, який триває до 15 червня 2018 року.



Переможців відбору "Української пісні 2018" визначають експерти – цього року це музичний продюсер Руслан Квінта, музичний продюсер телеканалу "Україна" Геннадій Вітер, композитор Михайло Некрасов, засновник лейблу "Контрамарка" Олександр Порядченко, продюсер каналу М2 Роман Муха, головний редактор онлайн-журналу Karabas Live Ігор Панасов і генеральний продюсер "Українська пісня / Ukrainian Song Project" Тарас Курчик.

Квитки на гала-концерт телепроекту "Українська пісня 2018" уже у продажі.