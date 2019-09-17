Воював у Придністров’ї та Абхазії, але не в Чечні, – Карпюк розповів про допит і тортури в Росії

Українця в Росії піддавали тортурам протягом п’яти днів. Його били струмом, не давали спати та тримали у тісній металевій клітці. Так із Карпюка намагалися вибити зізнання про те, що він начебто воював у Чечні й убивав там росіян.

Про це сам звільнений політв’язень розповів під час власної пресконференції.

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Тортури тривали з 21 по 25 березня. Мене щоночі вивозили, вмикали електричний струм і не давали спати. Після того заводили у кімнату для слідства, в якій була металева клітка, зварена розміром 1 на 1 (метри – 24 канал), у ній стілець. Там і тримали мене цілими добами і не давали спати,

– наголосив бранець Кремля.

Таким чином з Карпюка намагалися вибити зізнання про те, що він начебто брав участь у Чеченській війні та вбивав росіян.

"Відверто кажу: цього не було. Так, я був командиром УНСО у війні в Придністров’ї та у війні в Абхазії. Недовго, бо був поранений. У Чечню я не відправлявся. По-перше, бо в мене була дуже хвора мама, по-друге, бо я не підтримував участь нашої організації в цій війні", – пояснив українець.

Що відомо про затримання Миколи Карпюка в Росії? Це сталося у березні 2014 року. Керівництво "Правого сектору" делегувало українця на зустріч із керівництвом РФ, нібито організовану його однопартійцем Владиславом Фурсою.

Під час перетину кордону їхню машину затримали працівники ФСБ під приводом скоєння адміністративного правопорушення. Пізніше Фурса та його водій були відпущені, а Миколу Карпюка обвинуватили в участі в Чеченській війні. Протягом 14 місяців ніхто не знав, де перебуває Карпюк. Це викликало побоювання за його життя і безпеку.



Він був звільнений з російського полону 7 вересня в рамках обміну полоненими між Україною і Росією.