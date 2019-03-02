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      Воюйте, але з любов’ю в серці, – з'явились фото знакової зустрічі українців із Далай-ламою

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      Українські журналісти та освітяни наприкінці лютого прибули до індійського міста Дармсала – домівки Далай-лами. Окрім його резиденції, тут розташований уряд Тибету в екзилі – парламент і низка міністерств, тибетські монастирі, навчальні заклади, ремісничі майстерні та школи для тибетських біженців.

      Група освітян із України у складі 16 осіб відвідала Далай-ламу наприкінці лютого, пише журналістка Анастасія Рінгіс на своїй сторінці у Facebook.

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      Так, експедиція була організована спільнотою відповідального вчительства EdCamp Ukraine у межах програми обміну кращими освітніми практиками "ЕдМандри", пише "Українська правда. Життя".

      Сама ж зустріч українців із Далай-ламою тривала півтора години.

      Я привезла йому в подарунок маленький сувенір кримськотатарську тамгу, він поцілував, притулив до лоба і повернув мені зі словами "Come back home",
      – розповіла журналістка.

      Журналісти зазначають, що Далай-лама щиро цікавиться та співпереживає всьому, що відбувається з Україною та українцями. Українці говорили про дітей, освіту та її роль під час війни, корупцію, гендерну рівність, боротьбу та мир.


      Українці зустрілись із Далай-ламою/ Джерело: Фейсбук-сторінка Anastasiya Ringis

      Зокрема, Далай-лама наголосив, що майбутнє України "залежить від сусіда" – і це треба прийняти. За його словами, "Україна і Росія, хочете цього чи ні, будуть жити поруч".


      Далай-Лама цілує кримськотатарську тамгу/ Джерело: Фейсбук-сторінка Anastasiya Ringis
      "На цій планеті вам доведеться жити поряд. Ваше майбутнє залежить від Росії, і ви бачите – певною мірою Росія потребує України. Тож думайте реалістично, ширше, а не лише "я, я, я". Воюйте, але з любов’ю в серці", – цитує його слова УП.


      Українці кажуть – зустріч знакова/ Джерело: Фейсбук-сторінка Anastasiya Ringis

      Далай-лама вважає, що у ХХ столітті військова сила справді мала значення. На його думку, у ХХІ столітті буде не так.

      Усі фото із Фейсбук-сторінки анастасії Рінгіс. 

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      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Далай-лама Індія Фотоновини
      Джерело: 24 Канал
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