11:28
13 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ТОМОС ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КІР ДЖЕФФ БЕЗОС
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін та яйця. Шпигун-артилерист
      Вєсті Кремля
      19:25, 12 січня
      Вєсті.UA. Жир: Сюрприз під ялинку. Релігійна отвєточка Ляшка
      Вєсті.UA
      18:48, 12 січня
      На які дурощі "Укрзалізниця" спускає мільйони: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 11 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Українські музичні кліпи. Частина 1
      Згадати все
      12:18, 12 січня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ТОМОС ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КІР ДЖЕФФ БЕЗОС

      Воюють з лютим морозом: в яких умовах живуть українські бійці на Донбасі – відео

      380 Читать новость на русском

      Біля Красногорівки бойовики розуміють перемир'я дещо своєрідно. Так, крупний калібр мовчить, проте до повного припинення вогню, про яке домовились у Мінську, ще дуже далеко.

      Військові розповіли про снайперів ворога, які останнім часом аж надто активізувались. Працюють парами і вдень, і вночі.

      Читайте також: Українські воїни ефектно відповіли на провокації бойовиків на Донбасі

      "Зроблять декілька вистрілів та, щоб себе не виявити, ховаються. У них там бліндажі теж є, як нам говорили, по п'ять метрів під землею сидять", – пояснив військовослужбовець ЗСУ Андрій.

      Якщо до активності ворога наші бійці вже звикли, то нині також боротись доводиться із сильними морозами, які накрили Донбас. Українські солдати гріються як можуть.

      будинок зсу
      Український прапор в житлі бійців ЗСУ

      Жити бійцям доводиться в бліндажах, що розташовані посеред донбаського степу, тому тут головне запастись дровами, адже буржуйка – єдине джерело тепла.

      бійці зсу
      Буржуйка – єдине джерело тепла для українських військових

      Буржуйка нас обігріває після служби. Сушимо речі, щоб виглядати трохи нормально,
      – сказав військовий Андрій.

      Українські солдати вже звикли до такого своєрідного побуту. Ніхто не скиглить, хоч і сумують за теплими ліжками. Проте вони знають, чому тут і що за їхніми спинами країна, яку захищають. 

      Нагадаємо, у суботу, 12 січня, поліція Старобільська, що на Луганщині, затримала колишнього танкіста проросійських бойовиків. Відомо, що 4 роки тому зловмисник також служив на блокпосту окупантів у селі Металіст на Луганщині.

      Автор: Євген Назаренко
      Теги: Новини України Новини Росії Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Збройні сили України Війна Україна – Росія
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Аксьонов пообіцяв Криму швидкий перехід на рублі
       11 березня 2014 , 08:10
      Кримський парламент збирається на екстрену позачергову сесію
      21 лютого 2014 , 01:27 11
      Інвестори хочуть відсудити у Volkswagen більше 10 мільярдів доларів
       10 вересня 2018 , 18:00
      Укравтодор досі блокує рух авто в Ічнянському районі: карта об’їзду
       23 жовтня 2018 , 14:55
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук