Воюють з лютим морозом: в яких умовах живуть українські бійці на Донбасі – відео

Біля Красногорівки бойовики розуміють перемир'я дещо своєрідно. Так, крупний калібр мовчить, проте до повного припинення вогню, про яке домовились у Мінську, ще дуже далеко.

Військові розповіли про снайперів ворога, які останнім часом аж надто активізувались. Працюють парами і вдень, і вночі.

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"Зроблять декілька вистрілів та, щоб себе не виявити, ховаються. У них там бліндажі теж є, як нам говорили, по п'ять метрів під землею сидять", – пояснив військовослужбовець ЗСУ Андрій.

Якщо до активності ворога наші бійці вже звикли, то нині також боротись доводиться із сильними морозами, які накрили Донбас. Українські солдати гріються як можуть.



Український прапор в житлі бійців ЗСУ

Жити бійцям доводиться в бліндажах, що розташовані посеред донбаського степу, тому тут головне запастись дровами, адже буржуйка – єдине джерело тепла.



Буржуйка – єдине джерело тепла для українських військових

Буржуйка нас обігріває після служби. Сушимо речі, щоб виглядати трохи нормально,

– сказав військовий Андрій.

Українські солдати вже звикли до такого своєрідного побуту. Ніхто не скиглить, хоч і сумують за теплими ліжками. Проте вони знають, чому тут і що за їхніми спинами країна, яку захищають.

Нагадаємо, у суботу, 12 січня, поліція Старобільська, що на Луганщині, затримала колишнього танкіста проросійських бойовиків. Відомо, що 4 роки тому зловмисник також служив на блокпосту окупантів у селі Металіст на Луганщині.