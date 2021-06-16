У Харкові жінка впала та розбила голову: швидка їхала 30 хвилин і вона померла

Це сталося на одному з ринків Харкова. Померла жінка, яка мала 40 років викладацького стажу. Швидка прибула лише за пів години. А тіло не забирали протягом кількох годин.

Про це повідомили очевидці, які намагалися врятувати потерпілу. Трагедія трапилася зранку приблизно о 9:45.

Інший випадок Втратила свідомість і впала: у школі Дніпра раптово померла вчителька на робочому місці

Чому жінка впала

Очевидці припустили, що в 66-річної потерпілої стався серцевий приступ. Це аргументували тим, що вона спершу сперлася на стіну та сильно похитнулась.

У момент падіння потерпіла отримала відкриту травму голови. Тому поряд майже одразу утворилася калюжа крові. Очевидці одразу викликали швидку допомогу.

Ми її перевернули на бік, щоб вона не захлинулася. Вона жива була, дихала, смикалася. Пішов дощ, тому ми відірвали стічну трубу, накрили плівкою і тримали парасольки, щоб жінка не захлинулася водою,

– розповіла жінка, яка була поряд.

Швидка їхала надто довго

Приблизно о 10:10 швидкої ще не було. Тоді один зі свідків вискочили до дороги, щоб зловити швидку. Але це було безрезультатно.

Жінка хрипіла і глибоко зітхнула. Потім видихнула і всі зрозуміли, що вона померла.

Фельдшер прийшов через 4 хвилини після цього. Тому він зміг лише зафіксувати смерть. Людям медик сказав, що врятувати потерпілу було неможливо, оскільки вона вкрилась "трупними плямами".

Станом на 14:26 тіло ще лежало на ринку накрите плівкою. Це пояснили тим, що її може забрати лише певний автомобіль, який є лише 1 в області. Потім на місце події прийшли родичі померлої.

Тіло жінки, яка померла після падіння на ринку в Харкові: відео телеграм-каналу "Веха"