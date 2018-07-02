Впала і вибухнула зразу після старту: у Японії невдало запустили ракету – відео

Японська приватна компанія Interstellar Technologies провела тестовий запуск суборбітальної ракети MOMO-2, який вийшов невдалим.

Через кілька секунд після старту у ракети вийшов з ладу двигун. Вона пролетіла всього декілька метрів і впала на стартовий комплекс, після чого вибухнула, пише місцеве видання The Japan Times.

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Вперше випробування ракети відбувалось майже рік тому – у липні 2017 року.

У компанії встигли запевнити, що до жодних жертв невдалий запуск не призвів, а стартовий комплекс зазнав лише незначних пошкоджень.

Interstellar Technologies у Facebook поділилась кількома світлинами обгорілої ракети, біля якої охоче позують працівники компанії.

Дивіться відео, як приватна ракета у Японії падає одразу після старту:

Напередодні компанія Ілона Маска SpaceX успішно запустила на орбіту ракету Falcon 9.