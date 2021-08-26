Впали скляні двері дитячої кімнати ресторану в Одесі: постраждав 3-річний малюк

В дитячій кімнаті Одеського ресторану "Море" 26 серпня впали та розбилися скляні двері. Внаслідок інциденту, постраждав 3-річний хлопчик, тому туди викликали швидку.

Згодом працівники ресторану нібито сказали, що у всьому винна дитина. Через це вони відмовилися оплатити послуги лікарів.

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У малюка багато порізів на тілі

Малюк отримав глибокі порізи на руках і багато дрібних порізів на тілі. У дописі про інцидент зазначили, що там дивом ніхто не помер.



Надають медичну допомогу малюку, який постраждав / Фото телеграму "Новости Одесса"

Про цю подію повідомили в мережі в другій половині дня. Також оприлюднили відео з ресторану, де помітно, що там вся підлога була вкрита дрібними шматками скла.

У закладі поки ніяк не коментували цей інцидент. Журналісти 24 каналу намагаються зв'язатися з працівниками ресторану, щоб дізнатися деталі події.

В одеському ресторані побилися скляні двері: дивіться відео телеграму "Новости Одесса"