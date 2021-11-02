Це сталося в другій половині дня 2 листопада. Обірвалися дроти на проспекті Богдана Хмельницького.

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Назвали винного в інциденті

Це сталося через дії водія-учня, який у цей момент кермував тролейбусом. Він відхилився від контактної мережі й відійшли приймачі напруги. Це призвело до того, що порвалася розтяжка.

Місце, де сталася ця аварії / Фото "Днепр оперативный"

Згодом у цю розтяжку в'їхав легковик, який потягнув дріт за собою. Як наслідок, на будівлю поряд повалилася електроопора.

Момент обриву електромережі: дивіться відео

Які ускладнення руху з'явилися

Після того, як це сталося, на проспекті утворився затор. Він тягнеться від вулиці Тітова до розвилки. Також внаслідок інциденту змінили кілька тролейбусних маршрутів:

№19 їздить скороченим маршрутом. А саме Тополя-3 – площа Космічна;

№9 не ходить, а всі тролейбуси "перекинуто" на №8;

Кільця "А" та "Б" їздять від площі Космічна до вулиці Тітова. Там вони розвертаються та їдуть від кільця "А" до площі Космічна.

Орієнтовний час закінчення ремонту мережі – 18 година. Після цього звичні маршрути відновляться.

Очевидець розповів про затор, який утворився: дивіться відео