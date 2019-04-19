Впав та вдарився головою: чому Павловський вкотре не з'явився у суді

Ніхто не знає, чому підозрюваний у справі вбивства Катерини Гандзюк Ігор Павловський вже втретє не прибуває на судове засідання. Хоча його до суду мали б доправити працівники Служби безпеки України, адже саме у їхньому слідчому ізоляторі Павловського мали б утримувати.

Де Ігор Павловський і чому його не було в суді

Шевченківський районний суд Києва офіційно звернувся із запитом до СБУ, щоб з'ясувати, де ж зараз перебуває Ігор Павловський. Але відповіді не отримав, як повідомило видання The Insider.

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У п'ятницю, 19 квітня, Павловського втретє не доставили до суду, який мав би розглянути клопотання адвоката про зміну запобіжного заходу. До слова, захист просить відпустити підозрюваного – лише під особисте зобов'язання (не виїжджати з міста і з'являтися на судові засідання).

Суддя Олена Мєлєшак зазначила, що Ігор Павловський утримується в слідчому ізоляторі СБУ. Але чому його не доставляють на засідання суду – суддя не знає. Натомість адвокат Максим Болдін заявив, що його підзахисний – в лікарні. Мовляв, туди його забрала "швидка" ще 17 квітня.

Через стан здоров'я він фактично не може пересуватись. 17 квітня він впав та вдарився головою. Лікарі діагностували в нього черепно-мозкову травму та струс мозку,

– сказав Болдін.

Але адвокат не знає, де фізично перебуває Павловський – у якому саме медзакладі. За словами Болдіна, він також написав звернення до СБУ (а саме до адміністрації ізолятора тимчасового утримання Служби), щоб його повідомили про місце перебування Павловського.

Коротко про вбивство Гандзюк та ймовірну причетність Павловського

31 липня у Херсоні Гандзюк облили сірчаною кислотою, внаслідок чого жінка зазнала значних опіків тіла. 4 листопада Катерина Гандзюк померла. Правоохоронці розслідують цю справу як "закінчене умисне вбивство, скоєне групою осіб з корисливих мотивів з особливою жорстокістю та на замовлення".

Колеги та знайомі Катерини Гандзюк, які об'єдналися в Facebook-спільноту "Хто замовив Катю Гандзюк?", ще 5 листопада писали: Ігор Павловський на прізвисько "Собака" є посередником між виконавцями нападу на активістку та замовником.

Павловський до 6 листопада був помічником народного депутата Миколи Паламарчука з фракції "Блок Петра Порошенка". Раніше був помічником народного депутата від "Партії регіонів" Юрія Самойленка. Активісти пов'язують Павловського і з депутатом-регіоналом Олексієм Журавком, якого помічали в анексованому Росією Криму та на окупованій території Донбасу.

7 листопада Ігор Павловський виступив і спростував свою причетність до злочину. Але, за інформацією ГПУ, Павловського затримали 10 листопада. А в понеділок, 12 листопада, суд його арештував з підозрою в організації умисного вбивства, вчиненого з особливою жорстокістю на замовлення.

З того часу і донині триває слідство, Ігоря Павловського утримують у слідчому ізоляторі СБУ, суди продовжували запобіжний захід. Аж поки 18 квітня 2019 року справу Павловського раптом перекваліфікували з "організації" на "покривання" злочину, що підтвердив прокурор у справі.