Вперше на обкладинці арабського Vogue з'явилися пишнотілі моделі: фото
Вперше в історії головними героїнями журналу Vogue Arabia стали plus-size моделі. На обкладинку липнево-серпневого випуску знялися знамениті Ешлі Грехем і Палома Ельсессер.
Головною темою номера стала "Body Revolution". У випуск увійшли матеріали про жінок з різними типами фігур і зовнішності.
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"Різноманітність зараз увійшла в моду, але я сподіваюся, що скоро це слово стане чимось більшим, ніж просто гучним заголовком", – заявив головний редактор Vogue Arabia Мануель Арно.
Джерело: 24 Канал
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