18:09
28 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
22°C
27°C 20°C
  • п'ятниця
    27°C 21°C
  • субота
    24°C 15°C
  • неділя
    17°C 12°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Кліщ Кадиров. Кокаїновий король Мундіалю
Вєсті Кремля
22:06, 27 червня
Вєсті.UA. Піднесені стосунки Ляшка і Коломойського. Пекельне привітання для Захарченка
Вєсті.UA
20:09, 27 червня
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, 27 червня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, сьогодні
Згадати Все. Товариські суди
Згадати все
22:53, 26 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу

Вперше на обкладинці арабського Vogue з'явилися пишнотілі моделі: фото

164 Читать новость на русском
Ешлі Грехем і Палома Ельсессер
Ешлі Грехем і Палома Ельсессер / Vogue Arabia

Вперше в історії головними героїнями журналу Vogue Arabia стали plus-size моделі. На обкладинку липнево-серпневого випуску знялися знамениті Ешлі Грехем і Палома Ельсессер.

Головною темою номера стала "Body Revolution". У випуск увійшли матеріали про жінок з різними типами фігур і зовнішності.

Читайте також: Пишнотіла Ешлі Грем показала груди в еротичній білизні: фото 18+

"Різноманітність зараз увійшла в моду, але я сподіваюся, що скоро це слово стане чимось більшим, ніж просто гучним заголовком", – заявив головний редактор Vogue Arabia Мануель Арно.

 

Теги: LifeStyle Мода Ешлі Грем
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук