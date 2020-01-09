Вперше Росія через територію України транспортувала 100 мільйонів кубометрів газу за добу

Вперше у 2020 році обсяг газу, який Росія транспортує через українську територію, перевищив 100 мільйонів кубометрів за добу. До слова, у перші дні нового року його було знижено до 35-45 мільйонів кубометрів.

Як повідомив директор держкомпанії "Оператор ГТС України" Сергій Макогон у фейсбуці, транзит перевищив обсягів 100 мільйонів кубометрів за добу 8 січня.

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Водночас він підкреслив, що таким чином Україна поступово виходить на заплановані обсяги транзиту.

Крім того, Макогон запевнив, що заявки на транзит виконуються у повному обсязі.

Раніше Сергій Макогон повідомляв, що Росія вчасно та у повному обсязі сплачує Україні гроші за транзит газу з розрахунку 178 мільйонів кубометрів за добу. Крім того, він зазначав, що у перші дні нового 2020 року фізичні обсяги транзиту тимчасово знизилися до 35 — 45 мільйонів кубометрів за добу.

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Що відомо про новий транзитний договір між України та Росією