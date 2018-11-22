Вперше сезон ремонту доріг завершився на початку листопада: чи все встигли привести до ладу

Вперше за роки незалежності сезон ремонту доріг в Україні завершився так рано – на початку листопада. Про це прозвітував керівник Держагентства автомобільних доріг Славомір Новак на засіданні Уряду.

Очільник агентства написав про це у Facebook.

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За його словами, до ладу привели 95 % запланованого маршруту. В наступному році планують на дороги виділити рекордні 56 мільярдів гривень. Якість автошляхів стане краще – в Кабінеті міністрів обіцяють прискіпливіше контролювати ремонти.

Ми починаємо контроль не лише якості збудованих доріг, але контроль якості матеріалів, з яких ці дороги будуються. Будуть перевірятися масово всі асфальтні дороги, вся сировина, яка закуповується. Щоб потім не було великих очей, що ми цього не знали, чи ми думали, що такої в'язкості може використовуватися,

– зазначив міністр інфраструктури України Володимир Омелян.

Нагадаємо, ремонт дороги в селі Ласківці на Тернопільщині зупинився кілька тижнів тому. Спочатку у місцевих виникли зауваження до якості підготовчих робіт. Переймались, щоб не вийшло, як на Волині. Там асфальт компанія поклала прямо в багнюку. Коли попросили в будівельників документи, їх не було. А потім з'ясувалось, щоб відремонтувати 1,5 кілометри дороги, чиновники її поділили по 40 метрів. Ремонт кожного шматку замовили, як окрему послугу.